Nitra po predĺžení zdolala Košice 3:2

Tipos extraliga, 51. kolo:



HK Nitra - HC Košice 3:2 pp (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)



Góly: 10. Bubela (Čederle, Stacha), 34. Passolt (tr. strieľ.), 64. Bubela - 59. Parlett (Gildon, Archambault), 60. Pollock (Martel, Gildon). Rozhodcovia: Baluška, Výleta - Kacej, Junek, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše Bača (Nit.) 5 min. + DKZ za krošček, Petráš (Koš.) 5 min. + DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3152 divákov.



Nitra: Aittokallio - Lisý, Mezei, Green, Hain, Vitaloš, Stacha, Bača - Descheneau, Gill, Buček - Jackson, Bubela, Passolt - Lacka, Čederle, Okoličány - Kováč, Pobežal, Bajtek - Bačo



Košice: Riečický - Parlett, Rosandič, Teves, Deyl, Ferenc, Gildon - Mikúš, Pollock, Martel - Archambault, Krivošík, Petráš - Lamper, Havrila, Rogoň - Zigo, Kohút, Repčík

Nitra 23. februára (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili nad HC Košice 3:2 po predĺžení v šlágri 51. kola Tipos extraligy. Víťazný gól strelil v 64. minúte Miloš Bubela. Úradujúci majster zdolal "oceliarov" prvýkrát v sezóne a na priebežnom treťom mieste na nich stráca štyri body. Košičania sú naďalej lídri tabuľky, no už iba o skóre pred Spišskou Novou Vsou.Nitrania smerovali za trojbodovým ziskom, no nezvládli záver riadneho hracieho času. Obranca Parlett znížil v 59. minúte a Pollock v čase 59:57 počas hry bez brankára poslal duel do predĺženia. Po ňom sa napokon predsa len tešili domáci, keď Bubela svojím druhým gólom v zápase prekonal Dominika Riečického po chybe hostí.