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Nitra podala prihlášku do súťaže EP FIBA, Blaho: Je to odmena
Nitrania sa od svojho príchodu do SBL-ky zaradili medzi kluby s medailovými ambíciami, čo potvrdili dvoma bronzmi (2025, 2026) a účasťou v Česko-slovenskom pohári.
Autor TASR
Nitra 15. júna (TASR) - Basketbalisti Nitra Blue Wings sa vo svojej tretej sezóne od vzniku klubu predstavia v Európskom pohári FIBA (EP FIBA). Bronzový tím z predchádzajúcich dvoch ročníkov Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) využil s ohľadom na konečné umiestnenie možnosť prihlásiť sa do tejto súťaže.
Nitrania sa od svojho príchodu do SBL-ky zaradili medzi kluby s medailovými ambíciami, čo potvrdili dvoma bronzmi (2025, 2026) a účasťou v Česko-slovenskom pohári. Teraz by sa mal vrátiť do mesta pod Zoborom po 15 rokoch európsky basketbal. „Krok vnímam pozitívne a progresívne. Je to pre klub odmena za náš doterajší prístup k basketbalu a výsledky, ktoré sme vďaka nemu dosiahli. Je to ďalší medzikrok. Sme totiž súťaživá organizácia s víťaznou mentalitou, ktorá sa chce neustále zlepšovať a dostávať zo seba to najlepšie. Európsky pohár je pre nás všetkých nová výzva a určite nám prinesie veľa dôležitých skúseností, znalostí a zážitkov do ďalšieho rozvoja našej značky,“ povedal pre TASR generálny manažér a zároveň hlavný tréner Nitry Martin Blaho.
Pod značkou BK Bemaco SPU Nitra sa v sezóne 2011/2012 zúčastnil klub Eurochallenge poháru, predchodcu súčasného EP FIBA. V konkurencii nemeckého Oldenburgu, švédskeho Norrköpingu a španielskej Fuenlabrady uhral bilanciu jedného víťazstva a piatich prehier.
„Modré krídla“ zároveň potvrdili pokračovanie trénerského tandemu Martin Blaho a Metodija Bešliovski. Z hráčskeho kádra pokračujú reprezentanti Slovenska Michael Fusek a Lukáš Bolek, okrem nich aj ďalší Slováci - Adam Galko, Ľubomír Urban a Alex Halenár. „Ide o veľmi dôležité veci. Záležalo nám na tom, aby sme stabilizovali realizačný tím a slovenské hráčske jadro, ktoré chce na sebe poctivo pracovať a dosahovať pozitívne výsledky pre klub. Obe skupiny spolu veľmi dobré vychádzajú a verím, že v kombinácii so správne vybranými zahraničnými charaktermi sa opäť budeme prezentovať efektívnym basketbalom,“ doplnil Blaho na margo ďalších noviniek.
V medzinárodných súťažiach by sa v sezóne 2026/2027 mali predstaviť až štyria zástupcovia Tipos SBL. Patrioti Levice sa plánujú opäť vydať cestou Ligy majstrov, respektíve EP FIBA. Záujem o druhú menovanú súťaž má aj aktuálny víťaz Slovenského pohára BC Prievidza a BC Slovan Bratislava rokuje o prípadnej účasti do Jadranskej ligy (ABA liga).
EP FIBA sa v nasledujúcom súťažnom ročníku uskutoční v pozmenenom formáte. Počet účastníkov sa zvýši zo 40 na 48, hrať sa bude v prvej fáze v šesťčlenných skupinách systémom doma-vonku. Z ôsmich skupín postúpia vždy dvaja najlepší do druhej fázy, ktorá pozostáva zo štvorčlenných skupín a tiež sa bude hrať systémom doma-vonku.
Nitrania sa od svojho príchodu do SBL-ky zaradili medzi kluby s medailovými ambíciami, čo potvrdili dvoma bronzmi (2025, 2026) a účasťou v Česko-slovenskom pohári. Teraz by sa mal vrátiť do mesta pod Zoborom po 15 rokoch európsky basketbal. „Krok vnímam pozitívne a progresívne. Je to pre klub odmena za náš doterajší prístup k basketbalu a výsledky, ktoré sme vďaka nemu dosiahli. Je to ďalší medzikrok. Sme totiž súťaživá organizácia s víťaznou mentalitou, ktorá sa chce neustále zlepšovať a dostávať zo seba to najlepšie. Európsky pohár je pre nás všetkých nová výzva a určite nám prinesie veľa dôležitých skúseností, znalostí a zážitkov do ďalšieho rozvoja našej značky,“ povedal pre TASR generálny manažér a zároveň hlavný tréner Nitry Martin Blaho.
Pod značkou BK Bemaco SPU Nitra sa v sezóne 2011/2012 zúčastnil klub Eurochallenge poháru, predchodcu súčasného EP FIBA. V konkurencii nemeckého Oldenburgu, švédskeho Norrköpingu a španielskej Fuenlabrady uhral bilanciu jedného víťazstva a piatich prehier.
„Modré krídla“ zároveň potvrdili pokračovanie trénerského tandemu Martin Blaho a Metodija Bešliovski. Z hráčskeho kádra pokračujú reprezentanti Slovenska Michael Fusek a Lukáš Bolek, okrem nich aj ďalší Slováci - Adam Galko, Ľubomír Urban a Alex Halenár. „Ide o veľmi dôležité veci. Záležalo nám na tom, aby sme stabilizovali realizačný tím a slovenské hráčske jadro, ktoré chce na sebe poctivo pracovať a dosahovať pozitívne výsledky pre klub. Obe skupiny spolu veľmi dobré vychádzajú a verím, že v kombinácii so správne vybranými zahraničnými charaktermi sa opäť budeme prezentovať efektívnym basketbalom,“ doplnil Blaho na margo ďalších noviniek.
V medzinárodných súťažiach by sa v sezóne 2026/2027 mali predstaviť až štyria zástupcovia Tipos SBL. Patrioti Levice sa plánujú opäť vydať cestou Ligy majstrov, respektíve EP FIBA. Záujem o druhú menovanú súťaž má aj aktuálny víťaz Slovenského pohára BC Prievidza a BC Slovan Bratislava rokuje o prípadnej účasti do Jadranskej ligy (ABA liga).
EP FIBA sa v nasledujúcom súťažnom ročníku uskutoční v pozmenenom formáte. Počet účastníkov sa zvýši zo 40 na 48, hrať sa bude v prvej fáze v šesťčlenných skupinách systémom doma-vonku. Z ôsmich skupín postúpia vždy dvaja najlepší do druhej fázy, ktorá pozostáva zo štvorčlenných skupín a tiež sa bude hrať systémom doma-vonku.