< sekcia Šport
Nitra podľahla Liptovskému Mikulášu 3:4, na čele ju vystriedal Slovan
V závere prvej tretiny poslal hostí do vedenia v presilovke Sukeľ a v úvode druhého dejstva zdvojnásobil ich náskok Vojtech.
Autor TASR,aktualizované
Nitra 7. decembra (TASR) - Hokejisti Nitry podľahli v nedeľnom zápase 26. kola Tipsport ligy na domácom ľade Liptovskému Mikulášu 3:4. Pripísali si už tretiu prehru za sebou a prišli o prvú priečku tabuľky, na ktorú sa posunul bratislavský Slovan. Na „belasých“ strácajú dva body.
V závere prvej tretiny poslal hostí do vedenia v presilovke Sukeľ a v úvode druhého dejstva zdvojnásobil ich náskok Vojtech. Jackson síce znížil na 1:2, ale Vojtech svojím druhým gólom prinavrátil Liptákom dvojgólové vedenie. Gólové hody v druhej 20-minútovke pokračovali dvomi presnými zásahmi Hrnku, ktorý vyrovnal na 3:3. V 38. minúte však na opačnej strane skóroval Tritt a tretie dejstvo už naopak zmenu stavu neprinieslo. Liptovský Mikuláš tak po dvoch prehrách tentoraz bodoval naplno a pripísal si cenný skalp doterajšieho lídra tabuľky. Ten prehral v domácom prostredí tretíkrát za sebou.
V závere prvej tretiny poslal hostí do vedenia v presilovke Sukeľ a v úvode druhého dejstva zdvojnásobil ich náskok Vojtech. Jackson síce znížil na 1:2, ale Vojtech svojím druhým gólom prinavrátil Liptákom dvojgólové vedenie. Gólové hody v druhej 20-minútovke pokračovali dvomi presnými zásahmi Hrnku, ktorý vyrovnal na 3:3. V 38. minúte však na opačnej strane skóroval Tritt a tretie dejstvo už naopak zmenu stavu neprinieslo. Liptovský Mikuláš tak po dvoch prehrách tentoraz bodoval naplno a pripísal si cenný skalp doterajšieho lídra tabuľky. Ten prehral v domácom prostredí tretíkrát za sebou.
hlasy po zápase /zdroj: hknitra.sk/:
Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Z našej strany veľmi slabá prvá tretina, ktorú sme vôbec nemali dobrú. V druhej tretine sme sa do zápasu síce dostali, ale vždy, keď sme sa dostali na kontakt, okamžite sme inkasovali. Sme v takej fáze sezóny, že nám nejdú veci podľa predstáv. Nepozerá sa na to dobre, viazne nám súhra. Sme strnulí. Neveríme si v daných herných situáciách. Tri uplynulé výsledky tomu aj zodpovedajú. Potrebujeme to čím skôr zastaviť a znova sa dostať na víťaznú vlnu.“
Aleš Totter, tréner L. Mikuláša: „Stretli sa dva ofenzívne mužstvá. Nitra je výborný tím, to nepochybne. O výbornom tíme sa zvykne hovoriť, že trikrát po sebe neprehrá, preto sme vedeli, že domáci budú motivovaní. Obzvlášť doma. To prostredie na tomto štadióne je pre hokej fantastické a vedeli sme, že musím zvládnuť prvých desať minút. Boli sme aktívni, hrali sme veľmi rýchlo. Taký výkon by som si predstavoval 60 minút. Samozrejme, Nitra ukázala svoju kvalitu. Kľúčové boli naše góly na 3:1 a na 4:3. Oba góly boli hneď po tom, ako sa presadili domáci. V tretej tretine sme mali 5-minútovú presilovku a dôležité bolo, že aj keď sme ju nepremenili, nedoľahlo to na nás. V závere mali domáci obrovský tlak, neuhrali sme asi ani jedno buly, bolo tam aj trestné strieľanie, ale nejako sme to nakoniec celé ustáli. Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným a my sme pripravení boli.“
Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Z našej strany veľmi slabá prvá tretina, ktorú sme vôbec nemali dobrú. V druhej tretine sme sa do zápasu síce dostali, ale vždy, keď sme sa dostali na kontakt, okamžite sme inkasovali. Sme v takej fáze sezóny, že nám nejdú veci podľa predstáv. Nepozerá sa na to dobre, viazne nám súhra. Sme strnulí. Neveríme si v daných herných situáciách. Tri uplynulé výsledky tomu aj zodpovedajú. Potrebujeme to čím skôr zastaviť a znova sa dostať na víťaznú vlnu.“
Aleš Totter, tréner L. Mikuláša: „Stretli sa dva ofenzívne mužstvá. Nitra je výborný tím, to nepochybne. O výbornom tíme sa zvykne hovoriť, že trikrát po sebe neprehrá, preto sme vedeli, že domáci budú motivovaní. Obzvlášť doma. To prostredie na tomto štadióne je pre hokej fantastické a vedeli sme, že musím zvládnuť prvých desať minút. Boli sme aktívni, hrali sme veľmi rýchlo. Taký výkon by som si predstavoval 60 minút. Samozrejme, Nitra ukázala svoju kvalitu. Kľúčové boli naše góly na 3:1 a na 4:3. Oba góly boli hneď po tom, ako sa presadili domáci. V tretej tretine sme mali 5-minútovú presilovku a dôležité bolo, že aj keď sme ju nepremenili, nedoľahlo to na nás. V závere mali domáci obrovský tlak, neuhrali sme asi ani jedno buly, bolo tam aj trestné strieľanie, ale nejako sme to nakoniec celé ustáli. Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným a my sme pripravení boli.“
Tipsport liga - 26. kolo:
HK Nitra - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:4 (0:1, 3:3, 0:0)
Góly: 25. Jackson (Osburn, Molnár), 34. Hrnka (Paulovič, Osburn), 37. Hrnka (Krištof, Osburn) - 19. Sukeľ (Robertson, Cormier), 23. Vojtech (Tritt, Ibragimov), 26. Vojtech (Ibragimov), 38. Tritt (Flood, Vojtech). Rozhodcovia: Výleta, Rojík - Orolin, Hercog, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2227 divákov
Nitra: Patrikainen - Kalman, Osburn, Valent, Vitaloš, Stacha, Carmichael, Bača - Passolt, Krištof, Paulovič - Molnár, Bubela, Jackson - Okoličány, Čederle, Lacka - Nemec, Chrenko, Hrnka
L. Mikuláš: Houser - Lalík, Robertson, Flood, F. Fekiač, Kotvan, Bíly, Jendroľ - Sukeľ, Cormier, Záborský - Ibragimov, Tritt, Vojtech - Ferkodič, Uhrík, Šandor - Nespala, Vankúš, Sejna
HK Nitra - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:4 (0:1, 3:3, 0:0)
Góly: 25. Jackson (Osburn, Molnár), 34. Hrnka (Paulovič, Osburn), 37. Hrnka (Krištof, Osburn) - 19. Sukeľ (Robertson, Cormier), 23. Vojtech (Tritt, Ibragimov), 26. Vojtech (Ibragimov), 38. Tritt (Flood, Vojtech). Rozhodcovia: Výleta, Rojík - Orolin, Hercog, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2227 divákov
Nitra: Patrikainen - Kalman, Osburn, Valent, Vitaloš, Stacha, Carmichael, Bača - Passolt, Krištof, Paulovič - Molnár, Bubela, Jackson - Okoličány, Čederle, Lacka - Nemec, Chrenko, Hrnka
L. Mikuláš: Houser - Lalík, Robertson, Flood, F. Fekiač, Kotvan, Bíly, Jendroľ - Sukeľ, Cormier, Záborský - Ibragimov, Tritt, Vojtech - Ferkodič, Uhrík, Šandor - Nespala, Vankúš, Sejna