TEL: Nitra postúpila do semifinále play off

HK Nitra - HK Poprad 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)



Góly: 31. Rockwood (Raskob, Tvrdoň), 34. Hrnka (Holešinský, Tvrdoň), 47. Buček - 54. Svitana (Skokan). Rozhodovali: Baluška, Štefik - Durmis, Synek, vylúčení: 6:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 3600 divákov.



Nitra: Honzík – Mezei, Nemec, Švarný, Bodák, Vitáloš, Pupák, Raskob – Buček, Buncis, Krivošík – Sýkora, Rockwood, Varga – Tvrdoň, Hrnka, Holešinský – Bajtek, Baláž, Drábek - Volko



Poprad: Valluš – Tam, Drgoň, Ulrych, Novajovský, Rymsha, Demo, Hudec, Mešár – Arniel, Skokan, Svitana – D. Bondra, Livingston, N. Bondra – Kundrik, Mlynarovič, Bjalončík – Sokoli, Paločko, Petráš



/konečný stav série: 4:3, do semifinále postúpila Nitra/

Na snímke hráči HK Nitra ďakujú fanúšikom. Foto: TASR - Henrich Mišovič

/zdroj: RTVS/:



Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Začiatok bol nervózny, Poprad tam zahral dobrú presilovku. Keď sme dali gól, tak to z nás spadlo. Séria bola vyrovnaná, v každom zápase sa to mohlo zlomiť. Musím povedať, že Poprad hral výborne."



Martin Hrnčár, tréner Popradu: "Každý kľúčový hráč v sérii chýba. Dnes ale chalani odreli celých 60 minút. Chceli sme dať prvý gól, bohužiaľ sme ho inkasovali my. Aj za stavu 0:2 sme chceli dať gól, nepodarilo sa. Séria sa lámala v šiestom zápase u nás doma, ten sme nezvládli, urobili sme veľa individuálnych chýb. Siedmy zápas je vabank, je to all in."

Nitra 4. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra postúpili v pondelok do semifinále Kaufland play off Tipos extraligy. V rozhodujúcom siedmom stretnutí štvrťfinále zvíťazili doma nad HC Poprad 3:1 a v sérii uspeli 4:3 na zápasy. O finále si ako tretí tím po základnej časti zahrajú s obhajcom Zvolenom, v druhom semifinále sa stretne Slovan Bratislava s HC Košice.V úvodnej tretine bola cítiť dôležitosť siedmeho duelu. Obe mužstvá predvádzali azda najopatrnejší hokej v sérii. Prvú väčšiu šancu mal v 4. minúte domáci Hrnka, ktorý ale v situácii dvoch proti jednému neuspel. Hostia v úvodnej tretine boli najbližšie ku gólu v 13. minúte, keď Livingston nastrelil tyčku. Rozjasať vypredanú Nitra arénu mohol v 17. minúte Buncis, ale v dobrej pozícii mieril iba do Valluša.Domáci diváci sa však dočkali v prostrednej časti. V polovici zápasu otvoril skóre spomedzi kruhov Rockwood. Na rozdiel dvoch gólov dal v 34. minúte umiestnenou strelou spoza hráča Hrnka. "Corgoni" mohli vyhrávať aj väčším rozdielom, to by však nemohol Buncis mieriť iba do žŕdky. Popradčanov podržal v záverečnej minúte mladý brankár Valluš, ktorý zneškodnil už istý gól Bučeka."Kamzíci" potrebovali do tretej tretiny vstúpiť tlakom, čo sa im však vôbec nepodarilo. V 47. minúte navyše inkasovali tretí gól z hokejky aktívneho Bučeka. Popradčania ešte dokázali reagovať v 54. minúte, keď s prispením brániaceho Baláža skončila za chrbtom Honzíka strieľaná prihrávka. To už však bolo pre hostí neskoro a na záverečný tlak im chýbali sily. Nitra tak využila výhodu domáceho prostredia a postúpila do semifinále.