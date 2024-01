Nitra potvrdila formu v Košiciach, Bučeka zastúpil Okoličány

Košice 21. januára (TASR) - Najvýraznejší podiel na víťazstve hokejistov HK Nitra na ľade HC Košice mal útočník Dávid Okoličány, ktorý sa podieľal na všetkých troch góloch "corgoňov." Nitrania na východe potvrdili formu, ktorú "chytili" v novom roku a štvorzápasovú víťaznú sériu Košičanov ukončili aj bez najproduktívnejšieho hráča súťaže Samuela Bučeka, ktorý chýbal pre príjemné povinnosti. Trénera košického tímu Dana Cemana mrzel nevýrazný výkon v ofenzíve aj kuriózny rozhodujúci gól.



Košičania viedli od 12. minúte po góle Mária Luntera 1:0, no brankára Libora Kašíka viac nedokázali prekonať. Nepomohlo im k tomu ani šesť presiloviek. "Je to frustrujúce, ani neviem, čo mám povedať. Do tretej tretiny sme išli s náskokom 1:0, no bol som nervózny z toho, že sa niečo môže stať. Potrebujem vysvetlenie, prečo bol uznaný druhý gól Nitry. Na druhej strane sa nemôžeme spoliehať na to, že zvíťazíme s jedným streleným gólom. Nedokázali sme si vytvoriť dostatok šancí. Som sklamaný z dnešného zápasu," konštatoval Ceman, ktorý narážal na gól Okoličányho zo 48. minúty. Nitriansky útočník sa krátko po vyrovnávajúcom góle dostal do krátkeho úniku, v ktorom síce brankára Jaroslav Janus zmaril jeho šancu, no vracajúci sa hráč domácich ho natlačil do bránky a rozhodcovia následne uznali gól po konzultácii s videorozhodcom. "V prvom momente som bol nahnevaný, že som to brankárovi trafil iba do ruky. Hneď som si však všimol, že niekto vletel do brankára a potom moji spoluhráči dvíhali ruky. Tak som to nechal na rozhodcov, nech to posúdia," povedal Okoličány, ktorý mal v zápase bilanciu dva góly a jedna asistencia.



Košičania už nedokázali vyrovnať, naopak, Sebastián Čederle gólom na 1:3 zvýšil nitriansky náskok. "Dnes to mali byť pre nás tri body, no nepostrážili sme si to. Mali sme streliť gól na 2:0 a doviesť to do víťazného konca," poznamenal strelec jediného košického gólu Mário Lunter.



Nitrania sa víťazstvom v šlágri nedeľňajšieho programu bodovo vyrovnali svojmu súperovi. Oba tímy nazbieralipo 63 bodov a Košice sú na tretej priečke už iba o skóre pred Nitrou. Zverenci Antonína Stavjaňu sú v novom kalendárnom roku vo forme, zo siedmich zápasov naplno bodovali v šiestich. "Sme veľmi radi, že sme dnes zvíťazili. V nedávnych zápasoch sme mali problémy s prvými tretinami, v ktorých sa ťažko rozbiehame a potrebujeme brankára, aby nás podržal. Tak to bolo aj dnes. Košice boli v prvej tretine lepšie, my sme vôbec nemali rytmus hry. V druhej tretine sme ustáli oslabenia a to bolo veľmi dôležité. Výborný bol dnes brankár Kašík a zabrala aj tretia formácia. Je to pre jej hráčov dobré, aby sa im zdvihlo sebavedomie. Pochváliť však chcem všetkých hráčov. Dnes to bolo výborné víťazstvo a sme šťastní z troch bodov," uviedol asistent nitrianskeho trénera Dušan Milo. Tréneri Nitry sa tentoraz museli zaobísť bez najproduktívnejšieho hráča súťaže Samuela Bučeka, ktorý do Košíc necestoval. Na predzápasový zraz ešte prišiel, no potom dostal správu od manželky, že sa blíži čas pôrodu jeho prvorodeného synčeka. "Dnes sa mu mal narodiť chlapček a nechcel riskovať, aby chýbal pri pôrode," poznamenal útočník Filip Bajtek, ktorý nahradil Bučeka v prvej formácii.