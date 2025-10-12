< sekcia Šport
Nitra predĺžila víťaznú sériu na deväť zápasov
HK Nitra - HC ´05 Banská Bystrica 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).
Autor TASR
Nitra 12. októbra (TASR) - Hokejisti HK Nitra predĺžili víťaznú sériu v Tipsport lige už na deväť zápasov. „Corgoni“ v nedeľňajšom šlágri 11. kola zdolali Banskú Bystricu 4:1 a udržali si pozíciu lídra tabuľky s 27 bodmi. „Barani“ sa prepadli na 4. pozíciu a na konte majú 21 bodov. V drese hostí si predĺžil sériu najproduktívnejší hráč súťaže Carter Turnbull, ktorý bodoval aj v 11. dueli za sebou.
Pod Zoborom mali lepší úvod zápasu domáci, ktorí vyťažili z aktivity dva góly. Najskôr v presilovke otvoril v 9. minúte skóre Josh Passolt a na neho nadviazal o necelých päť minút neskôr Jakub Lacka. Bystričania sa však ešte v prvom dejstve dostali späť do zápasu vďaka presnému zásahu z hokejky Romana Faitha. Hostia v prostrednej časti prevzali iniciatívu, no žiadny z 21 pokusov do priestoru brány sa neskončil gólom. Nitranov podržal brankár Dylan Ferguson a v 45. minúte „corgoňov“ k trojbodovému zisku definitívne nasmeroval v početnej výhode Matej Paulovič.
Tipsport liga - 11. kolo:
HK Nitra - HC ´05 Banská Bystrica 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Góly: 9. Passolt (Čederle, Krištof), 14. Lacka (Čederle, Stacha), 45. Paulovič (Passolt, Osburn), 60. Passolt (Bubela, Kováč) – 17. Faith (Turnbull, Myklukha). Rozhodcovia: Baluška, Štefik - Gegáň, Orolin, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2973 divákov.
Nitra: Ferguson – Mezei, Osburn, Carmichael, Kostenko, Stacha, Vitaloš, Bača, Kalman – Passolt, Krištof, Paulovič – Jackson, Bubela, Kováč – Okoličány, Čederle, Lacka – Nemec, Chrenko, Bajtek
B. Bystrica: Vitols – Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Zeleňák, Michalčin, Česánek – Faith, Myklucha, Turnbull – Šoltés, Gron, Kukuča – Kabáč, Ondrušek, Valach – Kalousek, Dej, Tomka
