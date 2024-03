Nitra prehrala s Trenčínom 3:4 v 2. zápase predkola

druhý zápas predkola play off Tipos extraligy



HK Nitra - HK Dukla Trenčín 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)



Góly: 12. Jackson (Gajdoš, Bubela), 16. Hrnka (Pobežal, Cotton), 32. Lacka (Hrnka) - 5. Petrovický (Giľák, Conway), 5. Sojčík (Ahl), 33. Immo, 48. Petráš (Conway). Rozhodovali: Štefik, Stano - Durmis, Knižka, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše Bačo (Nit.) 5 min. + DKZ za napadnutie zozadu, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2195 divákov.



Nitra: Aittokallio - Cotton, Mezei, Kousa, Gajdoš, Bača, Stacha, Fatul - Bajtek, Gill, Buček - Newell, Bubela, Jackson - Lacka, Čederle, Okoličány - Bačo, Hrnka, Pobežal



Trenčín: LaCouvee - Pietroniro, Starosta, Kielb, Petrovický, Hudec, Hlaváč, Nátny - Immo, Baláž, Petráš - Charbonneau, Conway, Ahl - Giľák, Sojčík, D. Hudec - Sloboda, J. Mikúš, Krajčovič



/stav série: 1:1/

Nitra 12. marca (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v 2. zápase predkola play off Tipos extraligy na ľade HK Nitra 4:3. Sériu hranú na tri víťazné zápasy tým vyrovnali na 1:1. Séria bude pokračovať dvoma zápasmi v Trenčíne, najbližší je na programe vo štvrtok od 18.00.Trenčania vstúpili do duelu s cieľom vyvarovať sa slabšiemu úvodu, na ktorý doplatili v prvom stretnutí. Tieto zámery ideálne naplnili, keď obranca Petrovický v 5. minúte využil presilovku a o 38 sekúnd sa zblízka presadil aj Sojčík - 0:2. Nitrania však vyrovnali ešte do prvej prestávky, keď sa presadili Jackson a Hrnka. V 32. minúte prekvapila Lackova strela brankára hostí LaCouveea - 3:2. Nitre vydržal náskok iba 42 sekúnd, keďže Immo po krátkom úniku potrestal chybu domácich - 3:3. Rozhodujúci moment priniesla 48. minúta, v ktorej nitriansky brankár Aittokallio nezareagoval na strelu Petráša - 3:4. Nitrania sa pokúsili vyrovnať aj v hre bez brankára, no LaCouveea už neprekonali.