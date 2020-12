Nitra prehrala vo štvrťfinále Challenge Cupu s Kaposvárom 0:3

Challenge Cup žien - Kaposvár (Maď.):



štvrťfinále:



1. MCM-Diamant Kaposvár - Volley project UKF Nitra 3:0 (18, 19, 18)



Zápas trval: 68 min., rozhodovali: Jovanovič (Srb.) a Mateizer (Rum.), bez divákov



UKF Nitra: Bodnárová 10, Vanessa 8, Peťková 6, E. Bočkay 10, Caroline 3, Ramajová 3, libero Španková. Tréner: F. Bočkay.



Kaposvár: Bodovicsová 4, Heličová 17, Sara Klisurová 18, Djuričová 5, Tálasová 2, Matičová 11, libero Szpinová. Tréner: S. Nedeljkovič.



František Bočkay, tréner UKF Nitra: "Dnes sa ukázal rozdiel v kvalite medzi slovenskými a maďarskými tímami. Na to, že sme prehrali 0:3, to nebolo úplne jednoznačné. Dobre sme útočili z ťažkých pozícií, v ktorých na nás súper vyvíjal tlak. Nástup do zápasu sme mali výborný, dobre sme prihrávali, ubránili sme veľa tvrdých útokov od súperových hráčok, ktoré sú na inom leveli. Pre naše mladé hráčky to bola veľká škola, škoda len, že sme tu boli v oklieštenej zostave a nemali sme možnosť nejakých rotácií, o to viac to však baby prežívali. Myslím si, že zápas sa musel divákom pri obrazovkách páčiť. Tieto zápasy nás posunuli dopredu, pre rozvoj tímu je medzinárodná konfrontácia nenahraditeľná a určite nám pomôže v ďalšom priebehu sezóny."

Erika Bočkay, smečiarka UKF Nitra: "Zápas bol pre nás veľká skúsenosť; som rada, že sme aj v týchto náročných časoch mali možnosť v Challenge Cupe hrať. Maďarský tím bol dnes lepší, my sme sa snažili odovzdať maximum a myslím si, že sa nám to podarilo a zahrali sme veľmi dobre. Súperkám gratulujem k postupu." Dominika Ramajová, nahrávačka UKF Nitra: "Odohrali sme dobrý zápas, dobre sme sa pripravili. Súper bol kvalitný, v našej lige sa s takýmito súpermi nestretávame, takže to bola pre nás veľká skúsenosť. Želám si, aby takýchto zápasov bolo viac aj u nás."

Kaposvár 10. decembra (TASR) - Volejbalistky Volley project UKF Nitra prehrali vo štvrtkovom zápase štvrťfinále Challenge Cupu v "bubline" v maďarskom Kaposvári s domácim 1. MCM-Diamant 0:3 a lúčia sa tak s pohárovou Európou. Kaposvár si zabezpečil postup do semifinále tretej najprestížnejšej klubovej súťaže.