Nitra presvedčivo zdolala majstra, na čele je už Slovan

Na snímke prekonaný brankár Nikta Bespalov (HC Grotto Prešov), vpravo Lukáš Hamráček v samostatnom nájazde (HK Spišská Nová Ves) v dohrávke 35. kola hokejovej Tipos extraligy HC Grotto Prešov – HK Spišská Nová Ves v piatok 4. marca 2022 v Prešove. Foto: TASR – Milan Kapusta

Na snímke zľava Daniel Gachulinec (HC Slovan Bratislava) a Andrej Krajčovič (HK Dukla Trenčín) v dohrávke 34. kola hokejovej Tipos extraligy HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava, 4. marca 2022 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

dohrávky 34. kola:



HC Nové Zámky - HK Dukla Ingema Michalovce 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)



Góly: 13. Števuliak (Šišovský), 19. Langkow (Števuliak, Jackson), 43. Fetkovič (Varga, Šišovský) - 10. Keränen (Suja, Cameranesi), 20. Regenda (Erkinjuntti, Cameranesi), 30. Regenda (Keränen, Ross), 39. Erkinjuntti (Bokroš, Cameranesi), 58. Buc. Rozhodovali: Štefik, Müllner - Hercog, Crman, vylúčení: 6:4 na 2 min., navyše Kozák (N. Zámky) 5 min. + DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1247 divákov.



Nové Zámky: Bakala - Hatala, Bull, Knižka, Kozák, Roman, Holenda, Ligas, Fereta - Števuliak, Langkow, Klempa - Afanasjev, Jackson, Šišovský - Varga, Fetkovič, Ahlholm - Mišiak, Ondrušek, Tóth



Michalovce: Williams - Doherty, Ross, Pavlin, Macejko, Bokroš, Mihálik, Luža, Stripai - Erkinjuntti, Cameranesi, Regenda - Faith, Galamboš, Keränen - Kukuča, Buc, Suja - Galbavý, Gajdoš, Przygodzki







HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)



Góly: 22. Jääskeläinen (Takáč, Sersen), 23. Zigo (Fominych, Maier), 36. Haščák (Valach, Yogan), 59. Sersen (Peters). Rozhodovali: Kalina, Korba - Bogdaň, Tvrdoň, vylúčení: 6:9 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 2820 divákov.



Trenčín: Valent - Lemcke, Kudla, Chovan, Žiak, Martiška, Starosta, Nemčík - Berisha, Mahbod, Minárik - Tybor, M. Valach, Duda - Hudec, Sojčík, Honzek - Krajčovič, Rehuš, J. Švec



Slovan: Peters - MacKenzie, Golian, J. Valach, Maier, Gachulinec, Sersen - Haščák, Rapuzzi, Yogan - Jääskeläinen, Harris, Takáč - Fominych, Kytnár, Zigo - Belluš, Preisinger, Sukeľ - Šotek





dohrávky 35. kola:



HC GROTTO Prešov - HK Spišská Nová Ves 0:1 pp a sn (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0, 0:1)



Rozh. sam. nájazd Kuru. Rozhodovali: Žák, Valach - Knižka, Gegáň, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 658 divákov.



Prešov: Bespalov - F. Fekiač, Rajnoha, Turan, Glazkov, Růžička Jendroľ, Bakala - Michnáč, Čacho, Welychka - A. Nauš, Vas, Lialka - Šimun, Zagrapan, Sýkora - Pulščák, V. Fekiač, Valent



Spišská Nová Ves: Surák - Malina, Atwal, Beaudry, Romaňák, Podlipnik, Ordzovenský, Česánek - I. Novák, Salituro, Giľák - B. Rapáč, Kuru, Nieminen - Hamráček, Vrábeľ, Štrauch - Džugan, Vartovník, Tomala







HK Nitra - HKM Zvolen 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)



Góly: 9. Varga (Rockwood, Holešinský), 17. Varga (Holešinský), 37. Rockwood (Nemec, Holešinský), 38. Buček (Bajtek), 44. Tvrdoň (Varga, Holešinský), 49. Sýkora (Bajtek, Mezei) - 35. Krieger (Osterberg, Leskinen), 40. Krieger (Roy, Zuzin). Rozhodovali: Goga, Orolin - Synek, Ševčík, vylúčení: 8:7 na 2 min., navyše Krivošík (Nit.) 10 min. OT za nešp. správanie, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1800 divákov.



Nitra: Honzík – Mezei, Š. Nemec, Švarný, Raskob, Vitáloš, Bodák, Rais – Buček, Buncis, Krivošík – Tvrdoň, Bajtek, Hrnka – Holešinský, Rockwood, Varga – Molnár, A. Sýkora, Pupák - Volko



Zvolen: Rahm (49. Trenčan) – Kotvan, Hain, Diakov, Roy, Meliško, Kubka, Hraško – Zuzin, Viedenský, Jedlička – Leskinen, Krieger, Osterberg – Török, Mikúš, Saracino – Csányi, Marcinek, Chlepčok

tabuľka po dohrávkach 34. a 35. kola:



1. Slovan Bratislava 46 30 2 4 10 176:111 98*



2. Zvolen 46 28 5 1 12 165:121 95



3. Nitra 47 24 8 3 12 177:128 91



4. Michalovce 46 24 2 5 15 124:129 81



5. Košice 46 22 2 2 20 140:125 72



6. Banská Bystrica 47 17 5 5 20 134:138 66



7. Spišská Nová Ves 45 18 2 6 19 122:125 64



8. Poprad 46 16 5 5 20 152:150 63



9. Trenčín 45 16 3 4 22 112:126 58



10. Prešov 46 15 1 3 27 104:158 50



11. Nové Zámky 46 15 1 2 28 116:153 49



12. Liptovský Mikuláš 46 8 7 3 28 108:166 41

Bratislava 4. marca (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava sa po dohrávke 34. kola Tipos extraligy dostali na priebežné prvé miesto tabuľky. Na ľade HK Dukla Trenčín zvíťazili 4:0 a do karát im zahrala aj prehra doterajšieho lídra Zvolena na ľade Nitry. Slovanisti majú po 46 odohratých zápasoch 98 bodov, čo je o tri viac než Zvolen. "Belasí" však po základnej časti prídu o tri body v rámci trestu za nenasadenie dostatočného počtu mladých hráčov v prvom kole.Slovanisti zdolali Trenčín aj piatykrát v sezóne, tentoraz 4:0. Vydarený debut v slovenskej extralige absolvoval 31-ročný kanadský brankár Anthony Peters, ktorý zmaril všetkých 32 streleckých pokusov Trenčanov. Zároveň sa stal štvrtým brankárom "belasých," ktorí si pripísal "shutout" počas prebiehajúcej sezóny 2021/2022. Pred ním sa z nuly tešili aj Clint Windsor, Samuel Hlavaj a Kristers Gudlevskis. Trenčania odohrali druhý zápas v sezóne bez streleného gólu, predtým neskórovali 28. septembra proti Liptovskému Mikulášu.Okrem Petersa si v piatok pripísal čisté konto aj brankár Spišskej Novej Vsi Filip Surák. Ten v zápase na ľade HC GROTTO Prešov nahradil brankársku jednotku extraligového nováčika Marcela Melicherčíka. V zápase, v ktorom dominovali brankári, pomohol Spišiakom k víťazstvu 1:0 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Surák zmaril celkovo 37 striel a pripísal si prvé čisté konto v sezóne. Jeho náprotivok v prešovskej bránke Rus Nikita Bespalov zneškodnil 34 pokusov, pričom víťazný gól hostí zaznamenal fínsky útočník Hannu Kuru. Spišiaci sa ziskom dvoch bodov priblížili prvej šestke znamenajúcej priamu účasť vo štvrťfinále play off. Na priebežne šiestu Banskú Bystricu strácajú dva body, odohrajú však ešte o dva zápasy viac než "barani."Štvrtú priečku si v dohrávke 34. kola upevnili hráči Michaloviec, ktorí zvíťazili v Nových Zámkoch 5:3. Do dejiska štvrtého vzájomného zápasu vycestovali už deň vopred a Novozámčanom vrátili domácu prehru 2:4 spred troch mesiacov. Hráči Nových Zámkov sú o bod za Prešovom, ktorému priebežne patrí 10. priečka znamenajúca účasť v predkole play off.Presvedčivé víťazstvo nad majstrom si v dohrávke 35. kola pripísali hráči HK Nitra. HKM Zvolen zdolali na domácom ľade 6:2. Potvrdili tým hernú pohodu, o ktorej hovorí aj skutočnosť, že z uplynulých 18 zápasov prehrali len tri. Svoju formu potvrdil aj nitriansky útočník Samuel Buček, ktorý si 38. gólom a 60. kanadským bodom upevnil pozíciu najlepšieho strelca ligy a aj jej najproduktívnejšieho hráča. Nitrania sú priebežne na 3. mieste so 4-bodovou stratou na Zvolen.