Nitra prevzala trofej bez dotyku, Mezei: „Čaká nás dôležitejší krok“
Nitrania počas dlhodobej časti potvrdili úlohu favorita a zabezpečili si v nej prvenstvo s predstihom.
Autor TASR
Nitra 7. marca (TASR) - Hokejisti Nitry si oficiálne prevzali pred piatkovým duelom proti Prešovu (8:6) tretí raz v histórii samostatnosti trofej pre víťaza základnej časti najvyššej slovenskej súťaže. Kapitán „corgoňov“ Branislav Mezei sa Pohára Dušana Pašeka nedotkol a verí, že Nitrania zdvihnú nad hlavu cennejšiu trofej, ktorá bude znamenať triumf v play off a ich tretí majstrovský titul.
Nitrania počas dlhodobej časti potvrdili úlohu favorita a zabezpečili si v nej prvenstvo s predstihom. Do klubovej vitríny zamierila trofej bez toho, aby sa jej ktokoľvek z nitrianskych hráčov chytil. „Rozhodli sme sa ho nedotýkať. Nie každý verí na tieto povery, niekto možno áno. Asi je lepšia šanca, keď sa ho človek nedotkne. Sme radi, je to odmena za celosezónnu prácu. Teraz začína ďalšia časť, v ktorej chceme skončiť takisto na 1. mieste. Prvý krok sa nám vydaril, tej dôležitejší ešte len príde,“ uvedomoval si po zápase Mezei.
Štyridsaťpäťročný obranca však nebol spokojný s prístupom jeho tímu v dueli s Prešovom. Nitrania vyhrali prvú tretinu 4:0, no v ďalších dvoch prehrali zhodne 2:3 a bol z toho najgólovejší súboj doterajšieho priebehu sezóny. „To nastavenie nebolo dobré. Dali sme nejaké góly a mysleli sme si, že to pôjde takto ďalej. Nebola tam ochota hrať tak, ako sme sa prezentovali doteraz. Bol to špecifický, ťažký zápas. Nám o nič nešlo ani im. Síce sa vyhralo, trochu to však mrzí, pretože som si predstavoval trochu inak posledný domáci zápas,“ vyjadril sa líder nitrianskej defenzívy.
Mezeiova prítomnosť v zápasoch bola počas celej dlhodobej časti citeľná. Naskočil do 32 stretnutí, v ktorých Nitra zvíťazila až 26-krát. Jediná výsledková kríza nitrianskeho tímu prišla v závere kalendárneho roka 2025, keď Mezeia vyradilo z hry zranenie rebier a Nitrania prehrali päť duelov za sebou, z toho štyri v domácom prostredí. „Ja sa snažím robiť svoju robotu, na ľade, ale aj v kabíne. Nejak namotivovať tím, keď sa nedarí. Je to moja práca, ktorú sa snažím robiť. Nesledujem tieto štatistiky až tak, ale som rád za to. Dúfam však, že budem zdravý a bude to pokračovať v takom trende,“ povedal Mezei, ktorého tím bude čakať na svojho súpera do štvrťfinále play off. Tam sa rysuje konfrontácia medzi Nitrou a Zvolenom, ktorý trénuje v Nitre legendárny tréner Antonín Stavjaňa. „Neobávame sa žiadneho mužstva, kto bude, ten bude. My sa na neho nachystáme a verím, že ho zdoláme,“ vyhlásil Mezei.
Nitrania si vybojovali trofej v ZČ naposledy v sezóne 2017/18, v ktorej stroskotali v semifinále. Po víťazstve dlhodobej fázy v ročníku 2005/06 takisto skončili pred bránami finále. Zopakovanie rovnakého výsledku by bolo pod Zoborom veľkým sklamaním v sezóne, v ktorej klub oslavuje 100 rokov od jeho založenia a pri stavbe kádra podriadil všetko útoku na titul. V predošlých dvoch sezónach hrali „corgoni“ vo finále play off. Vlani prehrali v predĺžení 7. finálového stretnutia s Košicami, rok predtým po spanilej jazde zo 8. miesta zmietli vo finále Spišskú Novú Ves 4:0 na zápasy.
