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Nitra pripravuje výstavbu novej cyklotrasy na Štúrovej ulici
Nový úsek s dĺžkou približne 1,1 kilometra má zlepšiť podmienky na každodennú cyklodopravu a nadviazať na existujúcu sieť mestských cyklotrás.
Autor TASR
Nitra 22. novembra (TASR) - V centrálnej časti Nitry má vzniknúť nová cyklotrasa, ktorá spojí okružnú križovatku ulíc Bratislavská, Štúrova, Janka Kráľa a Braneckého s Univerzitným mostom. Zámer schválili mestskí poslanci na ustanovujúcom rokovaní zastupiteľstva vo štvrtok 19. novembra.
Nový úsek s dĺžkou približne 1,1 kilometra má zlepšiť podmienky na každodennú cyklodopravu a nadviazať na existujúcu sieť mestských cyklotrás. „Trasa povedie po Štúrovej ulici v priestore vedľa vozovky, na ľavej strane v smere od okružnej križovatky k Univerzitnému mostu. Pri ňom sa napojí na existujúcu cyklotrasu pozdĺž cesty I/64. V budúcnosti by mala byť na opačnom konci prepojená s plánovanými cyklotrasami na uliciach Bratislavská, Braneckého a Janka Kráľa,“ konštatuje sa v opise projektu.
Cyklotrasa bude mať štandardnú šírku 2,5 metra, v priestorovo obmedzených miestach sa zúži na dva metre. Od chodníka ju oddelí špeciálny varovný pás, ktorý upozorní chodcov na priestor určený cyklistom. Na križovatkách budú cyklisti prechádzať cez cestu po vyznačených priechodoch.
Súčasťou projektu bude aj nové verejné osvetlenie, úprava svetelnej signalizácie, ochrana existujúcich inžinierskych sietí a sadové úpravy. Počíta aj s bezbariérovým riešením napojenia chodníkov a cyklotrás na priechodoch pre chodcov. „Celkové oprávnené náklady na vybudovanie cyklotrasy dosiahnu 1,53 milióna eur vrátane DPH. Projekt počíta s nulovým spolufinancovaním zo strany mesta,“ doplnila radnica.
Nový úsek s dĺžkou približne 1,1 kilometra má zlepšiť podmienky na každodennú cyklodopravu a nadviazať na existujúcu sieť mestských cyklotrás. „Trasa povedie po Štúrovej ulici v priestore vedľa vozovky, na ľavej strane v smere od okružnej križovatky k Univerzitnému mostu. Pri ňom sa napojí na existujúcu cyklotrasu pozdĺž cesty I/64. V budúcnosti by mala byť na opačnom konci prepojená s plánovanými cyklotrasami na uliciach Bratislavská, Braneckého a Janka Kráľa,“ konštatuje sa v opise projektu.
Cyklotrasa bude mať štandardnú šírku 2,5 metra, v priestorovo obmedzených miestach sa zúži na dva metre. Od chodníka ju oddelí špeciálny varovný pás, ktorý upozorní chodcov na priestor určený cyklistom. Na križovatkách budú cyklisti prechádzať cez cestu po vyznačených priechodoch.
Súčasťou projektu bude aj nové verejné osvetlenie, úprava svetelnej signalizácie, ochrana existujúcich inžinierskych sietí a sadové úpravy. Počíta aj s bezbariérovým riešením napojenia chodníkov a cyklotrás na priechodoch pre chodcov. „Celkové oprávnené náklady na vybudovanie cyklotrasy dosiahnu 1,53 milióna eur vrátane DPH. Projekt počíta s nulovým spolufinancovaním zo strany mesta,“ doplnila radnica.