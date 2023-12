Nitra rozstrieľala Trenčín, Milo: Prvá tretina ako z ríše snov

Nitra 26. decembra (TASR) - Hokejisti Nitry si v utorňajšom "štefanskom" zápase 29. kola Tipos extraligy schuti zastrieľali a zvíťazili nad Duklou Trenčín 6:0. Okrem hetrikového hrdinu Stephena Harpera prežil špeciálny duel aj 18-ročný nitriansky obranca Peter Valent, ktorý zaznamenal prvý bod aj gól v najvyššej slovenskej súťaži.



Nitrania od úvodu vybehli na Trenčín s cieľom čo najskôr otvoriť skóre. "Corgoni" si vypracovali niekoľko výborných príležitostí a až tri z nich pretavili na gól. Najskôr sa v 9. minúte ako prvý presadil Harper, ktorý dorazil do bránky nahodený puk Valenta. V závere prvého dejstva strela nitrianskeho mladíka už našla priamu cestu za chrbát brankára Dávida Boráka. "Určite to teší, o to viac, že je to spojené s výhrou, za čo som šťastný," uviedol po stretnutí Valent, ktorý odohral prvý duel v kariére bez ochranného košíka, keďže na začiatku decembra oslávil dospelosť.



"Myslím si, že diváci si to užili. Prvá tretina bola pre nás ako z ríše snov. Mali sme dobrý pohyb, dali sme góly, viedli 3:0, to hovorí za všetko. V druhej tretine sme sa trochu zahrávali s ohňom, urobili sme veľa chýb a zlých rozhodnutí. Našťastie sme to zvládli. Tretiu tretinu sme opäť naskočili na dobrú vlnu a gólmi a výkonom sme to strhli na svoju stranu," vyjadril spokojnosť asistent trénera Nitry Dušan Milo.



Ťažšie hľadal slová kouč hostí Branko Radivojevič, ktorý bol sklamaný z herného prejavu svojich zverencov a víťazstvo Nitry označil za zaslúžené. "Viacerí naši hráči neprišli na zápas. Neviem, či boli ešte pri štedrovečernom stole. Nitra nás prevýšila vo všetkom, v pohybe, chcení. My sme neurobili nič. To, čo sme si pred zápasom povedali, z toho nič sa nestalo. Nitrania si s nami robili, čo chceli a zaslúžene vyhrali," povedal Radivojevič, pre ktorého mohla byť náplasťou na zlý výkon trenčianskeho mužstva aspoň premiéra jeho syna Luku na juniorskom svetovom šampionáte, keď sa 16-ročný bek podieľal na triumfe slovenskej "dvadsiatky" nad rovesníkmi z Česka (6:2). "Je to fajn, že vyhrali, začali dobre turnaj. Verím, že tak budú pokračovať. Človek to viac prežíva, no už viem korigovať emócie," dodal 43-ročný tréner Dukly.