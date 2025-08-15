Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nitra s jasnou výhrou v príprave, Banská Bystrica tesne prehrala

Na snímke Michal Krištof. Foto: TASR - Martin Baumann

Banská Bystrica zaznamenala po výsledku 3:4 tesnú prehru s Ferencvárosom Budapešť.

Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v piatkovom prípravnom zápase pred novým ročníkom Tipsport ligy nad tímom Budapešť Akadémia jednoznačne 5:0. Banská Bystrica naopak zaznamenala po výsledku 3:4 tesnú prehru s Ferencvárosom Budapešť.



príprava - sumáre:

HK Nitra – Budapešť Akadémia 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Góly: 16. Paulovič (Chrenko, Osburn), 18. Čederle (Stacha), 26. Nemec (Čederle, Krištof), 39. Jackson (Bača), 43. Nemec (Paulovič).



HC MONACObet Banská Bystrica – Ferencváros TC Budapešť 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)

Góly Banskej Bystrice: 23. Gron, 34. Jasenec (Lucas, Faith), 43. Žabka (Jasenec)
.

