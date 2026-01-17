Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nitra s treťou výhrou za sebou, v 15. kole zdolala Prešov 3:0 (2)

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nitra si pripísala tretiu výhru za sebou, keď na domácej palubovke zdolala posledný Prešov 3:0.

Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Volejbalistky VK Slovan Bratislava zdolali v sobotňajšom dueli 15. kola Niké extraligy ŠVK Pezinok 3:0. Bratislavčanky sú na čele súťaže pred hráčkami Slávie Bratislava, ktoré zvíťazili doma nad tretím tímom tabuľky VA UNIZA Žilina 3:1.

Niké extraliga žien - 15. kolo:

VK Nové Mesto nad Váhom - HIT UCM Trnava 3:1 (8, 28, -21, 16)

109 minút, rozhodovali: Mokrý a Malík



Volley project UKF Nitra - ŠK ELBA Prešov 3:0 (18, 14, 13)

66 minút, rozhodovali: Niklová a Holčík, 340 divákov



VK Slovan Bratislava - ŠVK Pezinok 3:0 (16, 10, 14)

64 minút, rozhodovali: Juráček a Schimpl, 148 divákov



Kooperativa Slávia EUBA - VA UNIZA Žilina 3:1 (22, -22, 13, 25)

114 minút, rozhodovali: Svorenčík a Gerboc, 150 divákov



ŠKM Liptovský Hrádok - VK Pirane Brusno 1:3 (-14, 18, -18, -21)

110 minút, rozhodovali: Hudák a Höger, 250 divákov




