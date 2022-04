Nitra si po majstrovi verí aj na Slovan, Varga: Máme dosť síl

Na snímke hráči Nitry oslavujú štvrtý gól v zápase 19. kola Tipos extraligy v hokeji HC GROTTO Prešov - HK Nitra v Prešove v nedeľu 13. februára 2022. Foto: TASR - František Iván

Nitra 21. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra si po vyradení vlaňajších finalistov Popradu a Zvolena veria aj na Slovan Bratislava. Vo finále Kaufland play off Tipos extraligy proti víťazovi základnej časti sa pokúsia o druhý titul v klubovej histórii. "," povedal pre TASR útočník Róbert Varga.Nitrania vo štvrťfinále s Popradom splnili pozíciu favorita, ale na postup sa natrápili, keď "kamzíkov" zdolali až po siedmich zápasoch. V semifinále proti obhajcovi titulu Zvolenu bol v pozícii favorita ich súper, ktorý obsadil v základnej časti 2. miesto. Nitrania však potvrdili, že to na Zvolen v play off dlhodobo vedia a v piatej vzájomnej sérii ho štvrtýkrát zdolali. Po víťazstve 4:2 na zápasy sa stali prvými postupujúcimi a na diaľku sledovali vývoj v druhom semifinále. O víťazovi série medzi Slovanom Bratislava a Košicami sa rozhodlo až v predĺžení rozhodujúceho siedmeho zápasu. Víťazný gól Tomáša Ziga prihral Nitre "belasých".," poznamenal Varga. Práve on je spoločne s obrancom Martinom Vitalošom a útočníkom Filipom Krivošíkom jeden z troch bratislavských rodákov v nitrianskom kádri. Za Slovan síce nikdy nehral, hokejovo vyrastal v konkurenčnom Ružinove, no finálové zápasy v rodnom meste budú pre neho špeciálne. "," priznal Varga pred svojím prvým extraligovým finále.V pozícii favorita budú hráči Slovana, ktorí Nitru zdolali v piatich zo šiestich vzájomných zápasov v základnej časti. Zverenci Antonína Stavjaňu sa budú spoliehať nielen na energiu viacerých mladých hráčov, ale aj na povestnú atmosféru a divácku podporu. "," dodal Varga pre TASR.