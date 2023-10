Nitra si poradila s Trenčínom 6:3 v 9. kole

Tipos extraliga - 9. kolo:



HK Nitra - HK Dukla Trenčín 6:3 (2:3, 1:0, 3:0)



Góly: 2. Bajtek (Hrnka), 17. Jackson (Gates), 30. Buček (Harper, Bubela), 44. Harper, 47. Hrnka (Mezei, Gill), 60. Jackson (Vitaloš, Bača) – 9. Baláž (Conway, Lichanec), 11. Pietroniro (Charbonneau, Petráš), 19. Pietroniro (Sloboda, Conway). Rozhodovali: Crman, Fridrich - Gegáň, Jedlička, vylúčení: 7:12 na 2 min, navyše: Nemčík (Trenčín) 10 min za nešportové správanie sa, presilovky: 3:2, oslabenia: 0:0, 2819 divákov.



Nitra: Kašík – Mezei, Kubeš, Gajdoš, Fatul, Bača, Vitaloš, Valent – Buček, Gill, Harper – Bubela, Gates, Jackson – Bajtek, Hrnka, Slovák – Griffin, Pobežal, Lacka - Ridzoň



Trenčín: LaCouvee – Pietroniro, Starosta, Ekberg, Hlaváč, Nemčík, Bokroš – Charbonneau, Baláž, Š. Petráš – Hertzberg, Conway, Immo – D. Hudec, Sojčík, Giľák – M. Sloboda, Lichanec, Krajčovič



Nitra 13. októbra (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v piatkovom stretnutí 9. kola Tipos extraligy na domácom ľade nad Duklou Trenčín 6:3. "Corgoni" zaznamenali prvýkrát v novom ročníku druhý triumf za sebou a odpútali sa od posledného Humenného na rozdiel troch bodov. Autorom víťazného gólu bol kanadský útočník Stephen Harper.Atraktívna prvá tretina priniesla až päť gólov, z toho tri padli v početnej výhode. Nitrania vstupovali do prostrednej časti hry s chuťou otočiť nepriaznivý stav 2:3, čo preukázali aj hrou. Domáci jasne dominovali, prestrieľali súpera 17:4, no jeden gól sa im mohol máliť. Napokon ich to však mrzieť nemuselo, pretože aj záverečná dvadsaťminútovka im vyšla. Rozhodujúci presný zásah zaznamenal v 44. minúte kanadský útočník Stephen Harper a dvoma gólmi spečatili tri body pre Nitranov Tomáš Hrnka a do prázdnej bránky v zápase dvojgólový Robby Jackson.