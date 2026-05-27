< sekcia Šport
Nitra si zmeria sily so severskými tímami a Fribourgom
Nitrania figurovali pred žrebom 12. edície LM vo štvrtom výkonnostnom koši, z ktorého nemohli dostať súpera.
Autor TASR,aktualizované
Zug 27. mája (TASR) - Súpermi hokejistov HK Nitra v základnej časti nasledujúceho ročníka Ligy majstrov (LM) budú švédske tímy AIK Skelleftea, Växjö Lakers a BK Rögle, fínske KooKoo Kouvola a SaiPa Lappeenranta, a švajčiarsky Fribourg-Gotteron. Rozhodol o tom stredajší žreb v dejisku majstrovstiev sveta vo švajčiarskom Zürichu.
Nitrania figurovali pred žrebom 12. edície LM vo štvrtom výkonnostnom koši, z ktorého nemohli dostať súpera. Okrem „corgoňov“ v ňom boli rakúsky Red Bull Salzburg, francúzske Bordeaux, nórsky Storhamar, dánsky Herning a poľské Tychy. Mužstvo spod Zobora si zahrá proti dvom súperom z ostatných košov. Jedného z protivníkov z každého koša privíta doma, na ľad ďalšieho vycestuje. V základnej fáze sa nemohli stretnúť dva tímy z rovnakej krajiny.
Úradujúci majster Slovenska si až v piatich prípadoch zmeria sily so škandinávskym hokejom. Skelleftea je úradujúcim šampiónom Švédska, jej maximom v LM je finále zo sezóny 2023/2024. Súčasťou tohto tímu je aj slovenský reprezentant Oliver Okuliar. Pri svojej prvej účasti v LM si Nitra v sezóne 2015/2016 zaknihovala dve prehry s týmto súperom - doma 2:4 a vonku 2:3 po nájazdoch.
V súboji o víťaznú trofej bolo tiež v tejto súťaži v roku 2018 Växjö. Švédske trio dopĺňa Rögle, víťaz LM spred štyroch rokov. Z fínskej najvyššej súťaže príde ku konfrontácii s KooKoo Kouvola, druhým najlepším tímom po základnej časti v tamojšej Liige. Hneď za nimi sa v tabuľke umiestnila SaiPa Lappeenranta, ďalší super Nitranov v LM. Šesticu súperov doplnil súčasný majster Švajčiarska Fribourg-Gotteron.
Žreb určil všetkým 24 účastníkom súperov pre šesť kôl základnej časti. Hrať sa bude opäť vo formáte bez skupín, každý z tímov absolvuje po tri zápasy doma i vonku. Nová sezóna odštartuje 3. septembra a základná časť sa skončí 14. októbra. Zo všetkých výsledkov sa vytvorí jedna spoločná tabuľka, z ktorej postúpi do vyraďovacej časti 16 najlepších mužstiev. Postupový „pavúk“ sa zostaví na základe umiestnenia jednotlivých klubov v tabuľke (1-16, 2-15, atď.). Play off odštartuje osemfinálovými stretnutiami 10. novembra, nový šampión bude známy 23. februára 2027.
Po žrebe prebieha proces zostavovania základnej časti sezóny tak, aby zohľadňoval potreby všetkých zúčastnených strán, ako sú kluby, štadióny, televízne stanice a národné ligy.
Nitra získala v apríli svoj tretí titul v ére samostatnosti, keď zdolala vo finálovej sérii Slovan Bratislava. V Lige majstrov si zahrala dvakrát (2015/16 a 2016/17). V prvom prípade obsadila nepostupové tretie miesto so ziskom jedného bodu za prehru po nájazdoch na ľade švédskeho AIK Skelleftea. O rok neskôr vyhrala s deviatimi bodmi skupinu v konkurencii Plzne a nórskeho Stavangeru a v úvodnom kole play off stroskotala na českých Vítkoviciach. Slovensko reprezentovali v hokejovej LM aj Slovan Bratislava, Košice a Banská Bystrica.
Slovenský klub absentoval v predošlých dvoch ročníkoch LM. Vedenie súťaže uprednostnilo pred Slovenskom iné krajiny, pozvánky (tzv. Challenger Leagues) dostali kluby z Dánska, Francúzska, Nórska, Poľska a Spojeného kráľovstva. Práve posledný menovaný nemá zástupcu v sezóne 2026/27 a na jeho úkor získal miestenku slovenský šampión.
Nitrania figurovali pred žrebom 12. edície LM vo štvrtom výkonnostnom koši, z ktorého nemohli dostať súpera. Okrem „corgoňov“ v ňom boli rakúsky Red Bull Salzburg, francúzske Bordeaux, nórsky Storhamar, dánsky Herning a poľské Tychy. Mužstvo spod Zobora si zahrá proti dvom súperom z ostatných košov. Jedného z protivníkov z každého koša privíta doma, na ľad ďalšieho vycestuje. V základnej fáze sa nemohli stretnúť dva tímy z rovnakej krajiny.
Úradujúci majster Slovenska si až v piatich prípadoch zmeria sily so škandinávskym hokejom. Skelleftea je úradujúcim šampiónom Švédska, jej maximom v LM je finále zo sezóny 2023/2024. Súčasťou tohto tímu je aj slovenský reprezentant Oliver Okuliar. Pri svojej prvej účasti v LM si Nitra v sezóne 2015/2016 zaknihovala dve prehry s týmto súperom - doma 2:4 a vonku 2:3 po nájazdoch.
V súboji o víťaznú trofej bolo tiež v tejto súťaži v roku 2018 Växjö. Švédske trio dopĺňa Rögle, víťaz LM spred štyroch rokov. Z fínskej najvyššej súťaže príde ku konfrontácii s KooKoo Kouvola, druhým najlepším tímom po základnej časti v tamojšej Liige. Hneď za nimi sa v tabuľke umiestnila SaiPa Lappeenranta, ďalší super Nitranov v LM. Šesticu súperov doplnil súčasný majster Švajčiarska Fribourg-Gotteron.
Žreb určil všetkým 24 účastníkom súperov pre šesť kôl základnej časti. Hrať sa bude opäť vo formáte bez skupín, každý z tímov absolvuje po tri zápasy doma i vonku. Nová sezóna odštartuje 3. septembra a základná časť sa skončí 14. októbra. Zo všetkých výsledkov sa vytvorí jedna spoločná tabuľka, z ktorej postúpi do vyraďovacej časti 16 najlepších mužstiev. Postupový „pavúk“ sa zostaví na základe umiestnenia jednotlivých klubov v tabuľke (1-16, 2-15, atď.). Play off odštartuje osemfinálovými stretnutiami 10. novembra, nový šampión bude známy 23. februára 2027.
Po žrebe prebieha proces zostavovania základnej časti sezóny tak, aby zohľadňoval potreby všetkých zúčastnených strán, ako sú kluby, štadióny, televízne stanice a národné ligy.
Nitra získala v apríli svoj tretí titul v ére samostatnosti, keď zdolala vo finálovej sérii Slovan Bratislava. V Lige majstrov si zahrala dvakrát (2015/16 a 2016/17). V prvom prípade obsadila nepostupové tretie miesto so ziskom jedného bodu za prehru po nájazdoch na ľade švédskeho AIK Skelleftea. O rok neskôr vyhrala s deviatimi bodmi skupinu v konkurencii Plzne a nórskeho Stavangeru a v úvodnom kole play off stroskotala na českých Vítkoviciach. Slovensko reprezentovali v hokejovej LM aj Slovan Bratislava, Košice a Banská Bystrica.
Slovenský klub absentoval v predošlých dvoch ročníkoch LM. Vedenie súťaže uprednostnilo pred Slovenskom iné krajiny, pozvánky (tzv. Challenger Leagues) dostali kluby z Dánska, Francúzska, Nórska, Poľska a Spojeného kráľovstva. Práve posledný menovaný nemá zástupcu v sezóne 2026/27 a na jeho úkor získal miestenku slovenský šampión.
termíny LM 2026/27:
základná časť:
1. kolo: 3. a 4. septembra
2. kolo: 5. a 6. septembra
3. kolo: 10. a 11. septembra
4. kolo: 12. a 13. septembra
5. kolo: 6. a 7. októbra
6. kolo: 13. a 14. októbra
osemfinále:
1. zápasy: 10. a 11. novembra
2. zápasy: 17. a 18. novembra
štvrťfinále:
1. zápasy: 1. decembra a 2. decembra
2. zápasy: 15. decembra
semifinále:
1. zápasy: 12. a 13. januára 2027
2. zápasy: 19. a 20. januára 2027
finále:
23. februára 2027
základná časť:
1. kolo: 3. a 4. septembra
2. kolo: 5. a 6. septembra
3. kolo: 10. a 11. septembra
4. kolo: 12. a 13. septembra
5. kolo: 6. a 7. októbra
6. kolo: 13. a 14. októbra
osemfinále:
1. zápasy: 10. a 11. novembra
2. zápasy: 17. a 18. novembra
štvrťfinále:
1. zápasy: 1. decembra a 2. decembra
2. zápasy: 15. decembra
semifinále:
1. zápasy: 12. a 13. januára 2027
2. zápasy: 19. a 20. januára 2027
finále:
23. februára 2027