Nitra spečatila titul v predĺžení, Kašík: Sme kúsok od pádu štadióna

Nitra 25. apríla (TASR) - Hokejisti Nitry zvládli ukončiť finálovú sériu play off Tipos extraligy v najkratšom možnom čase. Na domácom ľade zdolali v štvrtom stretnutí Spišskú Novú Ves 2:1 po predĺžení a po stretnutí odštartovali druhýkrát v histórii majstrovské oslavy. Tie podľa autora víťazného gólu Miloša Bubelu potrvajú "donekonečna".



Pod Zoborom sa hrala vyrovnaná "šachová partia", v ktorej ani jeden z tímov nechcel inkasovať. Bez gólov sa hralo až do polovice 56. minúty, v ktorej sa v tutovke ocitol domáci Samuel Buček a po kľučke na forhend prekonal Filipa Suráka. Nitra aréna už predčasne oslavovala, no 62 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času ju zamrazil vyrovnávajúcim presným zásahom Todd Burgess. Oslavy sa však odložili iba do druhej minúty predĺženia, v ktorej rozhodol Bubela. "Nevnímam seba ako hrdinu, bol to výkon celého tímu. Všetky zápasy, série sme boli všetci spolu, preto sme to dotiahli sem. Zápasy boli tesné, dnes sme sa veľmi natrápili, ale dali sme to," uviedol Bubela a dodal k rozpútaným oslavám: "Budú asi trvať donekonečna, je to neskutočné."



Dôležitou postavou Nitry bol brankár Libor Kašík, ktorý viackrát svoje mužstvo podržal, raz zastavil puk na bránkovej čiare a napokon vychytal "corgoňom" majstrovský titul. "Sú to neopísateľné emócie, pretože pred rokom a pol, keď som prišiel, tak sme boli úplne na dne a teraz sme úplne na najvyššom strope. S touto skvelou atmosférou je to skvelé, užívam si to a sme kúsok od toho, aby štadión spadol."



Smútok zavládol na opačnej strane barikády, keďže Spišiaci mali po vyradení obhajcu titulu z Košíc, tie najvyššie ambície. Nezachytili však úvod série, po domácom dvojzápase prehrávali 0:2 na zápasy a sezónu zachraňovali už príliš neskoro. Ich herný prejav sa v štvrtom stretnutí opieral prvýkrát v sérii o pevné stredné pásmo, čo komplikovalo Nitranom prechodovú fázu. "Pred zápasom sme si povedali, že nemáme čo stratiť a môžeme iba získať. Boli sme krok od toho, aby sme to v poslednej minúte otočili, Bortňák mal obrovskú šancu, ale nedali sme gól. Do predĺženia sme išli s rovnakou taktikou, žiaľ, ten gól padol na našej strane. Výsledok 4:0 vyzerá kruto, mali sme v stretnutiach hluché miesta, ale niekedy sme na to dokázali reagovať. Sériu rozhodla efektivita v zakončení," povedal tréner "rysov" Vlastimil Wojnar.