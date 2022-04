Nitra splnila čiastkový cieľ, Nemec: Slovan sa má čoho báť

Na snímke vľavo Tomáš Zigo (Slovan)a vpravo Martin Vitáloš (Nitra) v druhom finálovom stretnutí Kaufland play off Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra 23. apríla 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke zľava Daniel Gachulinec (Slovan), Filip Bajtek (Nitra), brankár Clint Windsor (Slovan) a Miroslav Pupák (Nitra) v druhom finálovom stretnutí Kaufland play off Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra 23. apríla 2022 v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 24. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra splnili cieľ, s ktorým vstupovali do finálovej série Kaufland play off Tipos extraligy - vyhrať v Bratislave aspoň jeden z dvoch zápasov. V sobotu sa im to podarilo, keď zvíťazili v dramatickom súboji nad domácim Slovanom 2:1 po predĺžení a séria sa tak sťahuje pod Zobor za stavu 1:1. Nitrianskym hrdinom sa stal obranca Willie Raskob, ktorý v 12. minúte predĺženia rozhodol o triumfe hostí.," skromne poznamenal 27-ročný Američan. "."Najproduktívnejší obranca extraligy vyzdvihol výkon brankára Davida Honzíka, ktorý svojimi zákrokmi výrazne podržal hostí. Do bránky sa postavil namiesto Matta O'Connora, ktorému nevyšiel prvý finálový duel v Bratislave, a predviedol 35 úspešných zásahov. "," dodal Raskob.Kým v prvom finálovom zápase Nitra v prestrelke prehrala 4:6, v druhom vsadila na tesnejšie bránenie. To sa ukázal byť ten správny recept. "," hodnotil stretnutie obranca Šimon Nemec.Pritom nitriansku šatňu kvárila viróza, 13-14 hráčov bojovalo pred finále s chorobou. Napriek zdravotnému hendikepu dokázala Nitra získať v sobotu cenné víťazstvo a pred dvoma zápasmi pod Zoborom sa dostala do psychickej výhody. "," pochvaľoval si reprezentačný zadák. Podľa Nemca si jeho tím získal u súpera rešpekt: "."Po dvoch zápasoch v hlavnom meste majú mužstvá dvojdňovú pauzu. Tretí duel je na programe v utorok o 18.30 h. Nitrania si pred domácim publikom veria. "," sebavedomo vyhlásil Nemec. "." Podľa bronzového medailistu z Pekingu to bude mať Slovan v búrlivej nitrianskej hale náročné: "."