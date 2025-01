Nitra stratila v Košiciach náskok 2:0, Vitaloš: Neprípustné

Nitra 22. januára (TASR) - Hokejisti Nitry boli blízko k prvému víťazstvu nad HC Košice v prebiehajúcej sezóne, no napokon im k nemu nestačil ani náskok 2:0. V utorňajšej dohrávke 40. kola Tipos extraligy prehrali 2:3 a "oceliarom" tak podľahli vo všetkých troch zápasoch v ročníku. Podľa obrancu Martina Vitaloša by takýto výkon znamenal rýchle vypadnutie v blížiacej sa play off.



Nitrania držali sľubný náskok do 44. minúty, no následne inkasovali dvakrát v krátkom slede a ich nevydarený úsek hry korunoval obranca Josh Teves gólom na 3:2 v 51. minúte. "Dostali sme jeden gól a mentálne sme sa zrútili. Toto sa v play off nemôže stať. Nám sa niečo také stalo už druhýkrát v sezóne. Nemôže sa to opakovať," poznamenal Vitaloš.



Práve on strelil prvý gól Nitry, keď po herne zaujímavej, no bezgólovej prvej tretine upravil v 30. minúte na 2:0 pre hostí. "Prvé dve tretiny hodnotím pozitívne, no tretia nám ušla. V nej sme hrali, s prepáčením, čistý ´grc´. Je neprípustné takto hrať. Play off sa blíži a ak chceme vypadnúť hneď v prvom kole, tak môžeme takto pokračovať. Ak však chceme o niečo zabojovať, musíme reštartovať hlavy a sústrediť sa na zápas," konštatoval Vitaloš, pre ktorého to bol iba druhý presný zásah v sezóne. Prvý strelil v prvom kole v Trenčíne. "To ma netrápi. Išiel som do Košíc zvíťaziť a dotiahnuť sa na Spišskú Novú Ves. Takéto výpadky nás však zrážajú dole," povedal Vitaloš po tom, čo Nitra zostala na 4. mieste v tabuľke. V nahustenej hornej šestke má šesťbodové manko na druhú priečku a iba dvojbodový náskok na šiestu Žilinu. Z tohto pohľadu bude dôležitý už najbližší zápas proti Slovanu Bratislava, ktorý je priebežne tretí.



Okrem Vitaloša sa v Košiciach presadil aj útočník Dávid Okoličány, keď v 25. minúte otvoril skóre. Aj on len ťažko hľadal slová po pokazenej tretej tretine. "Prvé dve boli výborné, no doplatili sme na zlý vstup do tretej. Hovorí sa, že v hokeji je najhoršie viesť 2:0. To sa aj potvrdilo. Nedali sme si pozor, inkasovali sme a oni to využili. Snažili sme sa to dotiahnuť, ale márne," povedal Okoličány.