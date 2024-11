Nitra triumfovala Nové Zámky 5:2 v 17. kole

TEL - 17. kolo:



HK Nitra - HC Nové Zámky 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)



Góly: 16. Gill (Cotton, Camara), 27. Pobežal (Bača, Chrenko), 42. Jackson (Stacha, Lacka), 59. Pobežal, 59. Jackson (Lacka, Bubela) – 4. Roman (N. Ritchie, Lalonde), 53. N. Ritchie (Lapšanský). Rozhodcovia: Crman, Orolin - Tichý, Hajnik, vylúčení: 3:6 na 2 min., navyše: Camara (Nitra) 5+DKZ za bitku, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2816 divákov.



Nitra: Aittokallio – Mezei, Lisý, Auk, Cotton, Stacha, Vitaloš, Bača – Buček, Hrnka, Bajtek – Camara, Gill, B. Ritchie – Jackson, Bubela, Lacka – Pobežal, Chrenko, Csányi - Bačo



Nové Zámky: Grande – Maalahti, Komuls, Roman, Lalonde, Semaňák, Novajovský – N. Ritchie, Slovák, Hawryluk – Handlovský, Linet, Lapšanský – Karaffa, Ondrušek, Kováč – Kodhaj, Géci, Ružek - Škvarek

hlasy trénerov:



Andrej Kmeč, tréner Nitry: "Ťažký derby zápas, v dobrej atmosfére a tempe. Bolo tam veľa súbojov a my sme sa ťažšie rozbiehali. Paradoxne nám pomohol inkasovaný gól a od toho momentu sme boli aktívnejší a viac na puku. Mali sme viac šancí, keď sme mohli odskočiť na dva góly, to sa nám aj podarilo v tretej tretine, aj keď sme ju nezačali dobre a robili zlé rozhodnutia. V závere sme premenili šance, ale Zámky odohrali veľmi dobrý zápas."



Erik Čaládi, tréner Nových Zámkov: "Naša prvá formácia to veľmi oživila a zápas z našej strany konečne vyzeral dobre. Samozrejme, stále sme mali problémy v obrannom pásme a to sa musí zlepšiť. Škoda presilovky, kde sme sa mohli dostať do zápasu skôr, ale spravili sme hlúpy faul. Bolo to o jednom góle a napokon to skončilo 2:5, čo je škoda."

Nitra 3. novembra (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v nedeľňajšom zápase 17. kola v krajskom derby nad HC Nové Zámky 5:2.zaznamenali štvrtú výhru za sebou a v tabuľke sa posunuli na tretie miesto pred Banskú Bystricu. Novozámčania predĺžili negatívnu sériu prehier na päť duelov a patrí im posledná priečka.strácajú na predposledný Trenčín už deväť bodov.Ako prví otvorili skóre v štvrtej minúte hostia zásluhou obrancu Michala Romana. Domáci však boli strelecky aktívnejší v prvom i druhom dejstve a aktivitu využili na góly Sahir Gill a Tomáš Pobežal. Dôležitý presný zásah zaznamenal v úvode tretej časti Robby Jackson, ktorý zvýšil na rozdiel dvoch gólov. Pod Zoborom diváci sledovali aj zaujímavý bratský súboj hráčov, ktorí majú na konte spolu 920 zápasov v zámorskej NHL. Hosťujúci útočník Nick Ritchie síce zaznamenal bilanciu 1+1, no z víťazstva sa radoval jeho starší súrodenec Brett.