Nitra uspela aj v Slovenskej Ľupči, Slovan zdolal Myjavu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V sobotu uspeli na palubovke ŠVK Tatran Slovenská Ľupča -UMB Banská Bystrica 3:1 a so stopercentnou bilanciou naďalej suverénne vedú tabuľku.

Autor TASR
Bratislava 10. januára (TASR) - Volejbalisti VK SLÁVIA SPU Nitra vyhrali aj svoj desiaty zápas v prebiehajúcej sezóne Niké Extraligy. V sobotu uspeli na palubovke ŠVK Tatran Slovenská Ľupča -UMB Banská Bystrica 3:1 a so stopercentnou bilanciou naďalej suverénne vedú tabuľku. Druhá je Myjava, ktorá v 11. kole prehrala na pôde VK Slovan Bratislava hladko 0:3 na sety. Domáci slávili štvrté víťazstvo v rade.

Niké Extraliga - 11. kolo:

TJ Slávia Svidník - HIT MTF Trnava 3:0 (19, 18, 20)
68 minút, rozhodovali: Holčík a Andrejčák, 100 divákov.

ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - VK SLÁVIA SPU Nitra 1:3 (-19, -16, 21, -22)
95 minút, rozhodovali: Mokrý a Porvazník, 100 divákov.

VK Slovan Bratislava - TJ Spartak Myjava 3:0 (14, 20, 18)
68 minút, rozhodovali: Schimpl a Kováč.
