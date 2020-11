Nitra uspela na Slovane po 40 rokoch, Geri: Triumf patrí celej Nitre

Bratislava 2. novembra (TASR) - Na novom Tehelnom poli nedokázali Slovan zdolať hráči Žiliny, Dunajskej Stredy, Trnavy, či Ružomberka. Teda papierovo najzdatnejší súperi "belasých", ktorí Slovensko reprezentovali v uplynulom období v európskych pohárových súťažiach. Dokázala to až Nitra, ktorá v nedeľu v 12. kole Fortuna ligy 2020/2021 uštedrila Slovanu prvú ligovú prehru na novom štadióne.



Slovan naposledy v lige podľahol Nitre 14. augusta 2010 pod Zoborom, o osude duelu vtedy rozhodol Róbert Rák. Na Slovane však Nitrania dokázali triumfovať po prvý raz od sezóny 1979/1980. Vtedy ešte pod názvom Plastika zvíťazila 3:2 po góloch Dušana Borka, Jána Hlavatého a Jaroslava Ťažkého. "Som veľmi šťastný, že sme vyhrali na Slovane, nestáva sa to každý víkend a už vôbec nie nám. To, čo sme si povedali, sme aj dodržali, podržal nás aj brankár. Toto víťazstvo patrí celej Nitre, celému realizačnému tímu a i športovému riaditeľovi Ivanovi Galádovi. Verím, že nás to povzbudí do ďalšej práce," povedal po nedeľňajšom dueli tréner "corgoňov" Gergely Geri.



Jeho zverenci sa na Tehelnom poli predstavili sympatickým výkonom. Boli pevní v defenzíve a hoci v prvom polčase pohrdli mimoriadne sľubným protiútokom troch na jedného, ten druhý im už po prestávke vyšiel. V prvom zápase tejto sezóny Nitra doma podľahla úradujúcemu majstrovi 0:5, teraz to však bolo úplne iné mužstvo. "Ja si myslím, že mužstvo napreduje, urobilo od prvého kola kus cesty Ale nesmieme sa uspokojiť a musíme si hranice posúvať naďalej. Ja stále verím v to, že tvrdá práca musí priniesť ovocie. My potrebujeme každý bod, hráme o záchranu. Na súpera sme sa pripravili, mali sme zápasový plán, vychádzala nám prechodová fáza. Veril som, že nejaký gól dáme," dodal Geri.



O osude duelu rozhodol paradoxne hráč Slovana Alen Mustafič, ktorý je v Nitre na hosťovaní. Aj preto sa po góle netešil, zdvihnutím rúk naznačil akési virtuálne ospravedlnenie: "Bol to môj prvý gól v lige, čo ma samozrejme teší, ale som hráč Slovana, takže som sa nemohol tešiť." Tréner Geri však svojho zverenca pochválil nielen za tento gól: "Som rád, veľmi som mu ten gól prial, je to poctivý chlapec, tvrdo na sebe pracuje."



Nitra ťažila aj z výborného výkonu brankára Dávida Šípoša, ktorý mužstvo niekoľkokrát podržal. "Každý deň sa na Slovane nevyhráva. Mali sme odvážnu taktiku, lebo na Slovan každý príde len čakať a dúfa, že vydrží 90 minút. To je proti takému tímu veľmi ťažké. Bol to krásny tímový výkon, ale my sa musíme sústrediť na ďalšie zápasy. Triumf nad Slovanom si užijeme a oslávime ho, ale verím, že v ďalšom zápase podáme tiež takýto výkon," povedal nitriansky brankár.