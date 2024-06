Nitra uvažuje o výstavbe nového zimného štadióna

Nitra 26. júna (TASR) - Mesto Nitra pripravuje výstavbu nového zimného štadióna. Prvým krokom k jeho výstavbe je príprava projektovej dokumentácie, skonštatoval primátor Marek Hattas. O schválení prostriedkov na projektovú dokumentáciu budú rozhodovať nitrianski mestskí poslanci na zasadnutí zastupiteľstva vo štvrtok 27. júna.



Materiál hovorí o vyčlenení 250.000 eur na projektovú dokumentáciu na výstavbu nového hokejového štadióna. Celková odhadovaná suma projektovej dokumentácie je pol milióna eur. Mesto Nitra intenzívne rokuje, aby už v tejto fáze príprav pristúpili do projektu ďalší partneri, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Nový zimný štadión má vyrásť v tej istej lokalite ako súčasná aréna. Okrem hlavnej hracej plochy by mal mať aj dve tréningové plochy. Podľa prezidenta HK Nitra Miroslava Kováčika terajší štadión však nezodpovedá štandardu dnešnej doby. Nový štadión by podľa jeho slov neslúžil iba hokejistom, ale fungoval by ako multifunkčný stánok s priestorom aj na kultúrne podujatia.