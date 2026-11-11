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Nitra v EP FIBA slávila druhé víťazstvo
Basketbalisti Nitra Blue Wings si pripísali v D-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) druhé víťazstvo, pred domácim publikom zdolali poľský King Štetín 92:90.
Autor TASR
Nitra 11. novembra (TASR) - Basketbalisti Nitra Blue Wings si pripísali v D-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) druhé víťazstvo, pred domácim publikom zdolali poľský King Štetín 92:90. Nitrania si tak v tabuľke vylepšili bilanciu na dve výhry a štyri prehry. Zverencov trénera Martina Blaha čaká pred reprezentačnou prestávkou ešte jeden duel v súťaži, v stredu 18. novembra o 18.00 h si zahrajú s cyperským Keravnosom Nikózia.
Nitra našla ofenzívny rytmus hneď od úvodu, ale v obrane to nebolo ideálne. Štetín sa naopak rozbiehal a celkom s ľahkosťou sa nadýchol k desaťbodovej šnúre. Blue Wings zapracovali po oddychovom čase na svojej hre na oboch stranách palubovky a výsledok sa dostavil. Adley a Hawkins odpovedali deviatimi bodmi za sebou a razom bolo vedenie v nitrianskych rukách. Domáci mali navrch, úvodnú časť napokon vyhrali 27:20. Hra sa prelievala v druhej štvrtine zo strany na stranu, Nitrania si vypracovali na lídra skupiny dokonca dvojciferný náskok. Štetín však ukazoval, že nie náhodou je lídrom skupiny a ešte do prestávky takmer kompletne zmazal manko. Lenže posledné slovo mal v prvom polčase domáci Fusek, tesne pred klaksónom upravoval smečom na 45:43.
Nástup nitrianskeho družstva do druhého polčasu absolútne nevyšiel, neustrážili si najmä Witliňskeho a hostia si výrazne pomohli úsekom 11:3 za niečo vyše tri minúty. Štetín si začal formovať odstup a Nitra tak musela urýchlene reagovať, ak sa jej nechcela rozplynúť nádej na úspech. Poliaci však v tejto fáze herne dominovali, čo sa ukazovalo aj na skóre a streľbe za tri body. Do poslednej 10-minútovky sa išlo z domáceho pohľadu za stavu 65:72. Osem nitrianskych bodov za sebou prinieslo na začiatku štvrtej štvrtiny po dlhšom čase priaznivý stav, avšak súper dokázal tento nápor zastaviť. Všetko smerovalo k rozuzleniu v samotnom závere, dôležité body dal v tejto fáze Fusek. V poslednej minúte bol stav vyrovnaný - 90:90, záverečnú strelu mala v rukách Nitra. Loptu si zobral do rúk Hawkins a strelou tesne pred klaksónom rozhodol o triumfe Blue Wings pred domácim publikom.
Európsky pohár FIBA - D-skupina:
Nitra Blue Wings - King Štetín 92:90 (45:43)
Nitra: Bonner 18, Adley 16, Brown 11, Ikpe 5, Šimko 3 (Hawkins 23, Fusek a Kováčik po 6, Bolek 4)
Najviac bodov Štetína: Reynolds 22, Witliňski 15, Porter 13
TH: 10/9 - 35/24, fauly: 25 - 16, trojky: 17 - 10, rozhodovali: Martinez Silla (Šp.), Perlič (Chor.), Petrov (Bul.), štvrtiny: 27:20, 18:23, 20:29, 27:18.
Nitra Blue Wings - King Štetín 92:90 (45:43)
Nitra: Bonner 18, Adley 16, Brown 11, Ikpe 5, Šimko 3 (Hawkins 23, Fusek a Kováčik po 6, Bolek 4)
Najviac bodov Štetína: Reynolds 22, Witliňski 15, Porter 13
TH: 10/9 - 35/24, fauly: 25 - 16, trojky: 17 - 10, rozhodovali: Martinez Silla (Šp.), Perlič (Chor.), Petrov (Bul.), štvrtiny: 27:20, 18:23, 20:29, 27:18.
Nitra našla ofenzívny rytmus hneď od úvodu, ale v obrane to nebolo ideálne. Štetín sa naopak rozbiehal a celkom s ľahkosťou sa nadýchol k desaťbodovej šnúre. Blue Wings zapracovali po oddychovom čase na svojej hre na oboch stranách palubovky a výsledok sa dostavil. Adley a Hawkins odpovedali deviatimi bodmi za sebou a razom bolo vedenie v nitrianskych rukách. Domáci mali navrch, úvodnú časť napokon vyhrali 27:20. Hra sa prelievala v druhej štvrtine zo strany na stranu, Nitrania si vypracovali na lídra skupiny dokonca dvojciferný náskok. Štetín však ukazoval, že nie náhodou je lídrom skupiny a ešte do prestávky takmer kompletne zmazal manko. Lenže posledné slovo mal v prvom polčase domáci Fusek, tesne pred klaksónom upravoval smečom na 45:43.
Nástup nitrianskeho družstva do druhého polčasu absolútne nevyšiel, neustrážili si najmä Witliňskeho a hostia si výrazne pomohli úsekom 11:3 za niečo vyše tri minúty. Štetín si začal formovať odstup a Nitra tak musela urýchlene reagovať, ak sa jej nechcela rozplynúť nádej na úspech. Poliaci však v tejto fáze herne dominovali, čo sa ukazovalo aj na skóre a streľbe za tri body. Do poslednej 10-minútovky sa išlo z domáceho pohľadu za stavu 65:72. Osem nitrianskych bodov za sebou prinieslo na začiatku štvrtej štvrtiny po dlhšom čase priaznivý stav, avšak súper dokázal tento nápor zastaviť. Všetko smerovalo k rozuzleniu v samotnom závere, dôležité body dal v tejto fáze Fusek. V poslednej minúte bol stav vyrovnaný - 90:90, záverečnú strelu mala v rukách Nitra. Loptu si zobral do rúk Hawkins a strelou tesne pred klaksónom rozhodol o triumfe Blue Wings pred domácim publikom.
ďalší program Nitra Blue Wings v D-skupine EP FIBA 2026/2027:
18. novembra, 18.00 h: Keravnos Nikózia - Nitra Blue Wings
9. decembra, 18.00 h: Nitra Blue Wings - SLUC Nancy Basket
16. decembra, 19.00 h: BC Pärnu - Nitra Blue Wings
23. decembra, 19.00 h: BC Viedeň - Nitra Blue Wings
18. novembra, 18.00 h: Keravnos Nikózia - Nitra Blue Wings
9. decembra, 18.00 h: Nitra Blue Wings - SLUC Nancy Basket
16. decembra, 19.00 h: BC Pärnu - Nitra Blue Wings
23. decembra, 19.00 h: BC Viedeň - Nitra Blue Wings