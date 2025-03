Nitra v predĺžení zdolala Poprad, v sérii vedie už 2:0

štvrťfinále play off Tipos extraligy - druhý zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Nitra - HK Poprad 4:3 po predĺžení (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 2. Bubela (Passolt, Jackson), 17. Cotton (Descheneau), 47. Jackson (Passolt, Hrnka), 77. Buček (Gill, Descheneau) – 5. Török, 33. Bracco (Calof, Cardwell), 52. Calof (Mlynarovič, Cardwell). Rozhodcovia: Baluška, Klejna – Knižka, Bogdaň, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3347 divákov.



/stav série: 2:0/







Nitra: Kašík – Cotton, Mezei, Green, Hain, Vitaloš, Stacha, Bača – Descheneau, Gill, Buček – Jackson, Bubela, Passolt – Lacka, Čederle, Okoličány – Hrnka, Pobežal, Csányi



Poprad: Belányi – Turan, Bourque, Cardwell, Thomas, Romančík, Kotvan, Božoň, Sluka – Calof, Bjalončík, Broadhurst – Bracco, Urbánek, Nauš – Šotek, Suchý, Török – Nespala, Mlynarovič, Kundrik

Nitra 18. marca (TASR) - Hokejisti Nitry zdolali Poprad aj v druhom stretnutí štvrťfinálovej série play off Tipos extraligy. Úradujúci majstri zvíťazili v utorok na domácom ľade 4:3 po predĺžení a v sérii hranej na štyri víťazné zápasy vedú už 2:0. Séria sa sťahuje do Popradu, hrať sa bude v piatok a sobotu.Rovnako ako v úvodnom stretnutí série sa veľmi rýchlo ujali vedenia Nitrania. Po 111 sekundách sa presadil Miloš Bubela. Hostia však tentoraz nedovolili súperovi výraznejšie odskočiť. V úvodnej časti sa prezentovali zlepšeným výkonom, pričom hrozili z brejkov. Jeden z nich premenili na gól v piatej minúte, keď skóroval po chybe nitrianskej defenzívy Tomáš Török.Vedenie vrátil domácim v 17. minúte obranca Alex Cotton, no po dvoch tretinách bol stav vyrovnaný 2:2 zásluhou Jeremyho Bracca, ktorý po presnej prihrávke Andrewa Calofa využil početnú výhodu. Hrdinom mohol byť Robby Jackson, na jeho gól zo 47. minúte však reagoval o necelých päť minút neskôr Calof a poslal duel do predĺženia. V ňom rozhodol o víťazstve Nitry Samuel Buček.