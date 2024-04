Nitra vyhrala aj v treťom finále a je krok od zisku titulu

finále play off Tipos extraligy – druhý zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Nitra - HK Spišská Nová Ves 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)



Góly: 2. Gill (Buček, Mezei), 4. Jackson (Bajtek, Gajdoš), 12. Buček (Cotton, Gill), 43. Jackson (Stacha, Gajdoš), 55. Bača (Čederle) – 19. Majdan (Björkung, Kerbashian). Rozhodovali: Štefik, Stano - Durmis, Gegáň, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3600 divákov (vypredané).



/stav série: 3:0/



Nitra: Kašík - Cotton, Mezei, Bača, Kousa, Stacha, Gajdoš, Valent - Bajtek, Gill, Buček - Newell, Bubela, Jackson - Lacka, Čederle, Okoličány - Bačo, Hrnka, Vitaloš - Kodjah



Spišská Nová Ves: Surák – Ališauskas, Merežko, Žiak, Björkung, Romaňák, J. Valach – Archambault, Nellis, Rapáč – Majdan, Kerbashian, Bakoš – Drábek, Bortňák, Burgess – Džugan, Myklucha, Vandas







Nitra 23. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v treťom finálovom zápase play off Tipos extraligy nad HK Spišská Nová Ves 5:1. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy tak vedú už 3:0 a od titulu ich delí jeden triumf. Zisk druhého Pohára Vladimíra Dzurillu v histórii budú môcť "corgoni" spečatiť v stredu na domácom ľade (18.00 h).Dôležitý úvod stretnutia Spišiaci nezvládli. Nitrania na súpera vyleteli a už po 66 sekundách sa v samostatnom úniku presadil bekhendom Gill. "Rysy" prepadli aj v štvrtej minúte, keď sa domáci dostali dokonca do prečíslenia troch proti jednému a strelou do hornej časti bránky rozjasal Nitra arénu Jackson. "Corgoňov" navyše podržal výborný Kašík, ktorý zneškodnil minimálne dve tutovky hostí. Nabudení domáci v 12. minúte viedli už rozdielom troch gólov, keď sa strelou po ľade presadil Buček. Spišiaci sa však dokázali oklepať a v závere prvého dejstva znížil v presilovej hre Björkung.Hostia v prostrednej časti výrazne zvýšili aktivitu, viackrát domácich zavreli v pásme, no recept na Kašíka nenašli. Nitra to využila hneď v úvode tretej tretiny, keď sa v 43. minúte presadil druhýkrát v zápase Jackson a dal svojmu mužstvu pohodlný náskok. Definitívnu rezignáciu Spišskej v stretnutí priniesla 55. minúta, keď domáci Čederle unikal sám od polovice ihriska a dozadu sa stihol vrátiť iba jediný hráč hostí. Surák zakončenie Čederleho zastavil v páde, no potom sa postavil z ľadu, čo využil dorážajúci Bača - 5:1.