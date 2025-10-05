< sekcia Šport
Nitra vyhrala siedmy duel v sérii a je na čele - SÚHRN
Na druhom mieste figuruje bratislavský Slovan, ktorý triumfoval na domácom ľade nad HK Poprad 6:5 po predĺžení.
Autor TASR
Bratislava 5. októbra (TASR) - Hokejisti Nitry pokračujú v Tipsport lige vo víťaznom ťažení. V 9. kole triumfovali na domácom ľade nad Zvolenom 3:2 a zaznamenali už siedmu výhru v sérii. So ziskom 21 bodov zostávajú na čele súťaže. Hostia zaznamenali druhú prehru za sebou, v tabuľke sú na deviatej pozícii s deviatimi bodmi.
Na druhom mieste figuruje bratislavský Slovan, ktorý triumfoval na domácom ľade nad HK Poprad 6:5 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 65. minúte v presilovke Ryan O´Connor. „Belasí“ vyhrali už šiesty duel v sérii, naopak, pre Poprad to bola siedma prehra po sebe a patrí mu posledná priečka.
Tretia Žilina vyhrala v Michalovciach 2:1. Štvrtá Bystrica uspela v Košiciach (3:2) a na piatom mieste je už Liptovský Mikuláš, ktorý zvíťazil v Trenčíne 2:1 po predĺžení a dosiahol štvrtú výhru za sebou.
b>9. kolo Tipsport ligy:
HK Dukla Trenčín - HK 32 Liptovský Mikuláš 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 30. Bellerive (Josling, Hatala) - 33. Nespala (Réway), 63. Cormier (Flood, Réway). Rozhodcovia: Novák, Klejna – Jedlička, Jurčiak, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1912 divákov.
Trenčín: Hrenák - Hlaváč, Drgoň, Mikuš, Hatala, Starosta, Laurenčík, Kalis, Nikmon - Ahl, Vitolinš, Leskinen - Lapšanský, Bellerive, Josling - Záborský, Šiška, Dudáš - Hudec, Krajč, Krajčovič
L. Mikuláš: Lebedeff - Lalík, Robertson, Flood, Mezovský, Bíly, F. Fekiač, Kadlubiak - Sukeľ, Cormier, Nespala - Réway, Tritt, Šandor - Ferkodič, Uhrík, Vojtech - Kuba, Vankúš, Kotvan
HK Spišská Nová Ves - HC Prešov 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Góly: 8. Teasdale (Viedenský, Turanský), 48. Laferriere (Tychonick, Giroux) - 11. Buncis (Hudec, Semaňák). Rozhodcovia: Lesay, Crman - Pribula, Hajnik, vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2715 divákov.
Spišská: Valluš - Romaňák, Tychonick, Žiak, Belluš, Groch, Ališauskas, Vartovník, Tóth - Archambault, Giroux, Rapáč - Teasdale, Laferriere, Turanský - Števuliak, Viedenský, Stas - Drábek, Bortňák, Giľák
Prešov: Vyletelka - Tumanovs, Kozák, Taylor, Novota, Semaňák, Hudec - Hannoun, Rapuzzi, Šille - Bačo, Buncis, Zabusovs - Chalupa, Suja, Jokeľ - Valigura, Paločko, Štetka
HC Slovan Bratislava - HK Poprad 6:5 pp (2:3, 3:0, 0:2 - 1:0)
Góly: 1. Marcinko (Ličko), 3. O´Connor (Petriska), 25. Marcinko (Shinnimin), 29. Takáč (Elson, Bondra), 40. Elson (O´Connor), 65. O´Connor (Takáč) - 7. Cracknell (Calof, Nauš), 14. Lefebvre (Calof, Sproul), 19. Sproul (Lefebvre, Calof), 43. Cracknell (Bracco, Lefebvre), 53. Calof (Sproul, Lefebvre). Rozhodovali: Krajčík, J. Konc ml. - Gegáň, Hercog, vylúčení: 6:3 na 2 min, presilovky: 2:3, oslabenia: 0:0, 4632 divákov.
Slovan: Andrisík - O´Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Královič, Fabuš, Ličko - Bondra, Elson, Dmowski - Varga, Marcinko, Takáč - Jendek, Peterek, Shinnimin - Petriska, Solenský, Kukumberg
Poprad: Belányi - Sproul, Lefebvre, Bodák, Kotvan, Nemčík, Fereta, Kolba - Calof, Cracknell, Nauš - Bracco, Suchý, Bjalončík - Šotek, Výhonský, Török - Stanček, Gabor, Kundrik
HK Dukla Michalovce - Vlci Žilina 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Góly: 4. Spodniak (Roy, Bartánus) - 13. Ranford (Baláž, Miller), 51. Korczak (Dubravík, Galamboš). Rozhodcovia: Rojík, Snášel - Tomáš, Šoltés, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.
Michalovce: Durný (22. Glosár) – Welsh, Bindulis, Lindelöf, Marcinko, Stripai, Roman, Rimko, Stahoň – Virtanen, Roy, Spodniak – Fominych, Kytnár, Varga – Martel, Svitana, Matta – Hrabčák, Lichanec, Bartánus
Žilina: Lacouvee (29. - 30. Rychlík) – Miller, Holenda, Pobežal, Gachulinec, Korenčik, Diakov, Šmída, Vajko – Ranford, Korczak, Kolenič – Mucha, Dej, Kosmachuk – Dubravík, Baláž, Juščák – Koyš, Galamboš, Vašaš
HK Nitra - HKM Zvolen 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Góly: 15. Osburn (Passolt, Valent), 29. Bubela (Krištof, Osburn), 36. Lacka - 13. Jääskeläinen (Macek, Marcinek), 33. Šramaty (Marcinek, Brejčák). Rozhodcovia: Výleta, Orolin - Kacej, Stanzel, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 2896 divákov.
Nitra: Partikainen – Mezei, Osburn, Stacha, Carmichael, Kalman, Vitaloš, Valent, Csányi – Passolt, Krištof, Jackson – Bajtek, Bubela, Kováč – Okoličány, Čederle, Lacka – Nemec, Chrenko, Molnár
Zvolen: Petrík – Valach, Beňo, Wesley, Kowalczyk, Kobolka, Brejčák – Jääskeläinen, Cassels, Troock – Zuzin, Kaspick, Slovák – Marcinek, Šramaty, Macek – Lunter, Hybský, Kukos
HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Góly: 37. Lamper (Repčík, Šedivý), 45. Repčík (Mikúš, Petráš) - 11. Turnbull (Lucas, Myklucha), 32. Kabáč (Zigo, Myklucha), 47. Myklucha (Turnbull, Šoltés). Rozhodcovia: Žák, Štefik - Knižka, Frimmel, vylúčení: 6:4 na 2 min., navyše Faith (B. Bystr.) 5 min + DKZ za seknutie, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 3119 divákov.
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý - Mikúš, Chovan, Petráš - Plochotnik, Krivošík, Repčík - Lamper, Havrila, Rogoň - Blaško, Zuščák, Kvietok
Banská Bystrica: Rabčan - Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, Česánek - Turnbull, Myklucha, Faith - Kukuča, Gron, Šoltés - Valach, Zigo, Kabáč - Nauš, Ondrušek, Matoušek
tabuľka po 8. kole:
1. Nitra 9 6 1 1 1 28:23 21
2. Slovan 9 4 3 1 1 36:24 19
3. Žilina 9 6 0 1 2 24:16 19
4. B. Bystrica 9 5 1 1 2 33:22 18
5. L. Mikuláš 9 4 2 1 2 29:27 17
6. Košice 9 4 0 3 2 31:21 15
7. Trenčín 9 3 2 2 2 23:22 15
8. Spišská N. Ves 9 4 1 0 4 20:23 14
9. Zvolen 9 2 1 1 5 26:29 9
10. Prešov 9 2 0 0 7 15:34 6
11. Michalovce 9 1 1 0 7 22:35 5
12. Poprad 9 1 0 1 7 23:34 4
