Nitra vyhrala v Poprade a postúpila do semifinále play off TEL

štvrťfinále play off Tipos extraligy – šiesty zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Poprad – HK Nitra 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)



Góly: 34. Calof (Cracknell, Nauš), 40. Bourque (Calof) – 17. Buček (Green), 19. Jackson (Bubela, Passolt), 47. Passolt (Bubela, Jackson), 59. Čederle (Aittokallio). Rozhodcovia: Stano, Výleta - Bogdaň, Pribula, vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 3703 divákov.



Poprad: Belányi – Cardwell, Bourque, Romančík, Kotvan, Turan, Thomas, Sluka – Calof, Cracknell, Nauš – Bracco, Urbánek, Török – Giľák, Suchý, Šotek – Nespala, Mlynarovič, Kundrik – Božoň



Nitra: Aittokallio – Cotton, Mezei, Green, Hain, Vitaloš, Stacha, Bača – Descheneau, Gill, Bajtek – Jackson, Bubela, Passolt – Buček, Čederle, Okoličány – Kováč, Hrnka, Pobežal



/konečný stav série: 2:4, Nitra postúpila do semifinále/



Poprad 27. marca (TASR) - Hokejisti Nitry postúpili do semifinále play off Tipos extraligy. Vo štvrtkovom šiestom stretnutí štvrťfinále uspeli na ľade Popradu 4:2 a v sérii triumfovali rovnakým výsledkom 4:2 na zápasy. Ich súper v boji o finále bude známy až po skončení všetkých štvrťfinálových sérií.Nitra začala od úvodu veľmi ofenzívne s cieľom vybojovať si postup. V presilovej hre ešte neskórovala, no v 17. minúte sa Samuel Buček presadil bekhendom. O 99 sekúnd neskôr hostia zvýšili vedenie, keď Robert Jackson využil odkrytú bránku Popradu. "Kamzíci" však dokázali v druhej tretine vyrovnať. Najprv sa presadil Andrew Calof, ktorý bol nepokrytý pred bránkou Samiho Aittokallia a nerozhodný výsledok zariadil 27 sekúnd pred prestávkou z prečíslenia Trenton Bourque. Rozhodujúci moment nastal v 47. minúte, keď hostia opäť viedli zásluhou Josha Passolta. V závere ešte upravil výsledok strelou do prázdnej bránky Sebastián Čederle.