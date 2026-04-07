Nitra vyhrala v Poprade po nájazdoch, v sérii vedie
Predĺženie prinieslo obojstranne dôslednú defenzívu a tímy si nevypracovali vyloženú šancu.
Autor TASR
Poprad 7. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v treťom súboji semifinálovej série play off Tipsport ligy na ľade HK Poprad 3:2 po samostatných nájazdoch. Ujali sa v nej vedenia 2:1 na zápasy. O triumfe Nitry rozhodol v rozstrele Josh Passolt. Štvrtý duel je na programe v stredu 8. apríla o 17.30 h opäť v Poprade.
Do zostavy „kamzíkov“ sa vrátili obranca Lefebvre a útočník Vandas. Hostia nevyužili v úvode zápasu presilovku, no po nej Turanský využil zaváhanie Bodáka v strednom pásme, dostal sa do prečíslenia a prestrelil Belányiho - 0:1. Popradčania následne zvýšili obrátky, nevyužili však presilovku a gólom sa neskončila ani strela Calofa v 17. minúte spomedzi kruhov. V 29. minúte vyrovnal Nauš, keď sa nepokrytý dostal k odrazenému puku po strele Bodáka - 1:1. Tento stav však vydržal iba 86 sekúnd. Nitrania sa dostali do prečíslenia, v ktorom presne zakončil Krištof. V 44. minúte sa najskôr Jackson dostal do sľubnej šance, v ktorej sa zrazil s Belányim, no z následného protiútoku vyrovnal Bodák.
Predĺženie prinieslo obojstranne dôslednú defenzívu a tímy si nevypracovali vyloženú šancu. O víťazovi napokon rozhodli samostatné nájazdy, v ktorých sa za domácich presadil iba Cracknell, v drese hostí Belányiho dvakrát prekonal Passolt.
Do zostavy „kamzíkov“ sa vrátili obranca Lefebvre a útočník Vandas. Hostia nevyužili v úvode zápasu presilovku, no po nej Turanský využil zaváhanie Bodáka v strednom pásme, dostal sa do prečíslenia a prestrelil Belányiho - 0:1. Popradčania následne zvýšili obrátky, nevyužili však presilovku a gólom sa neskončila ani strela Calofa v 17. minúte spomedzi kruhov. V 29. minúte vyrovnal Nauš, keď sa nepokrytý dostal k odrazenému puku po strele Bodáka - 1:1. Tento stav však vydržal iba 86 sekúnd. Nitrania sa dostali do prečíslenia, v ktorom presne zakončil Krištof. V 44. minúte sa najskôr Jackson dostal do sľubnej šance, v ktorej sa zrazil s Belányim, no z následného protiútoku vyrovnal Bodák.
Predĺženie prinieslo obojstranne dôslednú defenzívu a tímy si nevypracovali vyloženú šancu. O víťazovi napokon rozhodli samostatné nájazdy, v ktorých sa za domácich presadil iba Cracknell, v drese hostí Belányiho dvakrát prekonal Passolt.
Tipsport liga - play off
semifinále - 3. zápas:
HK Poprad - HK Nitra 2:3 pp a sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 29. Nauš (Bodák, McLeod), 44. Bodák (Török) - 9. Turanský (Chrenko, Stacha), 30. Krištof (Buček, Paulovič), rozh. nájazd Passolt. Rozhodcovia: Novák, Výleta - Gegáň, Kacej, vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 4233 divákov.
Poprad: Belányi - Sproul, Lefebvre, Bodák, McLeod, Fereta, Nemčík, Romančík, Malina - Šotek, Török, Nauš - Výhonský, Kundrik, Vandas - Calof, Cracknell, Bjalončík - Rychlík, Knapík, Majdan
Nitra: Ferguson - Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Kalman - Paulovič, Krištof, Buček - Jackson, Lawrence, Passolt - Lacka, Čederle, Okoličány - Hrnka, Chrenko, Turanský - Kováč
/stav série: 1:2/
semifinále - 3. zápas:
HK Poprad - HK Nitra 2:3 pp a sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 29. Nauš (Bodák, McLeod), 44. Bodák (Török) - 9. Turanský (Chrenko, Stacha), 30. Krištof (Buček, Paulovič), rozh. nájazd Passolt. Rozhodcovia: Novák, Výleta - Gegáň, Kacej, vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 4233 divákov.
Poprad: Belányi - Sproul, Lefebvre, Bodák, McLeod, Fereta, Nemčík, Romančík, Malina - Šotek, Török, Nauš - Výhonský, Kundrik, Vandas - Calof, Cracknell, Bjalončík - Rychlík, Knapík, Majdan
Nitra: Ferguson - Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Kalman - Paulovič, Krištof, Buček - Jackson, Lawrence, Passolt - Lacka, Čederle, Okoličány - Hrnka, Chrenko, Turanský - Kováč
/stav série: 1:2/