Nitra vyhrala v Spišskej Novej Vsi a vo finále vedie už 2:0

HK Spišská Nová Ves – HK Nitra 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)



Góly: 50. Rapáč (Kerbashian, Bakoš), 57. Burgess (Bakoš, Kerbashian) - 3. Stacha (Lacka), 5. Okoličány (Bača), 13. Lacka, 25. Hrnka (Buček), 53. Čederle (Lacka). Rozhodovali: Snášel, Jobbágy - Bogdaň, Šoltés, vylúčení: 5:9 na 2 min., navyše Vandas (Spiš.) a Bača (Nit.) obaja 5 min. + DKZ za bitku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 4300 divákov (vypredané). Zmeny: 5. Melicherčík namiesto Suráka (Spiš.)



Spišská Nová Ves: Surák (5. Melicherčík) - Merežko, Romaňák, Ališauskas, Žiak, Valach, Groch - Rapáč, Nellis, Burgess - Bakoš, Kerbashian, Majdan - Drábek, Myklucha, Džugan - Hamráček, Bortňák, Vandas



Nitra: Kašík - Cotton, Mezei, Bača, Kousa, Stacha, Gajdoš - Bajtek, Gill, Buček - Newell, Bubela, Jackson - Lacka, Čederle, Okoličány - Bačo, Hrnka, Vitaloš



/stav série: 0:2/

Spišská Nová Ves 20. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v druhom finálovom zápase play off Tipos extraligy na ľade HK Spišská Nová Ves 5:2. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy tak vedú už 2:0. Finále bude od utorka pokračovať dvoma duelmi na ich ľade.Tréner domácich Vlastimil Wojnar nemal v druhom finále k dispozícii produktívneho útočníka Oliviera Archambaulta, ktorý sa zranil v úvodnom zápase série. Hostia spravili pred druhým zápasom jednu zmenu v zostave, keď namiesto brankára Aittokallia nastúpil Kašík.Spišiaci nastúpili s cieľom vyrovnať stav série, no druhé finále začali zle. Už v 1. minúte sa dostali k presilovke, v ktorej nedokázali prekonať Kašíka a v jej závere Stacha dokončil protiútok hostí - 0:1. Od 5. minúty viedli hostia dvojgólovým rozdielom, keď presný zásah Okoličányho odobril videorozhodca. Spišiaci zareagovali striedaním brankára, keď Suráka nahradil Melicherčík. Ten v 10. minúte podržal svoj tím, keď zmaril šancu Bača po individuálnom prieniku. Hostia bol pri chuti, predovšetkým ich tretia formácia, a v 13. minúte sa v protiútoku dvoch proti jednému presadil Lacka, keď jeho strela prekvapila Melicherčíka - 0:3.Hostia mali duel pod kontrolou a od 25. minúty viedli už štvorgólovým rozdielom. Hrnka v presilovke tečoval pokus Bučeka a prekonal Melicherčíka - 0:4. Buček sa krátko na to snažil presadiť aj individuálne, ale brankár domácich zmaril jeho šancu. Spišiaci sa nevzdávali a naďalej sa snažili vrátiť sa do zápasu. Od 49. minúte sa dostali k dvojminútovej presilovke o dvoch hráčov, v ktorej kapitán Rapáč prestrelil Kašíka - 1:4. Domáci siahli po stiahnutí brankára už v 50. minúte v snahe zmazať trojgólové manko. Po viacerých neúspešných pokusoch prekonať Kašíka padol gól do ich bránky, keď Čederle upravil na 1:5. Burgess v 57. minúte znížil na 2:5, ale hostia si už trojgólový náskok nenechali vziať.