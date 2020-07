Nitra 5. júla (TASR) – Mesto Nitra vyplatí športovým klubom dotácie v plnej výške tak, ako im pred časom schválili. Radnica pôvodne chcela klubom finančný príspevok znížiť za obdobie, kedy pre pandémiu ochorenia COVID-19 nevykonávali žiadnu činnosť. Mestskí poslanci však na svojom uplynulom rokovaní rozhodli, že dotácie na šport sa krátiť nebudú.



Podľa návrhu magistrátu sa klubom nemali vyplatiť dotácie za 70 dní v celkovej hodnote viac ako 78.000 eur. „Materiál, ktorý išiel do mestského zastupiteľstva, reflektoval opatrenia v rámci pandémie. My sme rátali s tým, že štát dokáže preplatiť určité úkony pre športové kluby, takže sme dali návrh, aby im v priebehu tých 70 dní, kedy nefungovali, bola dotácia krátená. Treba povedať, že ten mechanizmus, akým štát rieši škody spôsobené covidom, nie sú úplne ideálne a počítali sme aj s alternatívou, že krátenie dotácií športovým klubom napokon neprejde,“ povedal primátor Marek Hattas.



Podľa jeho slov dostali kluby riadne vyplatené dotácie za január a za február. „Po vypuknutí pandémie sme rátali s tým, že tá činnosť klubov 70 dní nefungovala, nemali náklady na energie, nevykonávali svoju činnosť a zároveň sme rátali, že štát im prispeje na to, že tréneri museli zostať doma,“ vysvetlil Hattas.



Proti návrhu radnice sa však postavila väčšina poslancov. Argumentovali predovšetkým tým, že športové kluby aj počas nútenej nečinnosti museli platiť mzdy trénerov a uhrádzať aj ďalšie náklady. Napokon odsúhlasili uznesenie, podľa ktorého dostanú športovci dotácie v pôvodne schválenej výške.