Nitra zažije Gambrinus majstrovstvá Slovenska v steelových šípkach

O spoločnosti OC Slovakia, s.r.o.

OC Slovakia, s.r.o. je vlastníkom 4 nákupných centier s názvom MAX na Slovensku (Poprad, Nitra, Trenčín, Trnava). Správu týchto centier s vyše 54 000 m2 plochy zabezpečuje vlastník OC prostredníctvom spoločnosti Multi Slovakia s.r.o.



O spoločnosti Multi

Multi Slovakia je súčasťou Multi Corporation, poprednej celoeurópskej platformy pre integrované služby správy nehnuteľností. Od svojho založenia v roku 1982 spoločnosť realizovala viac ako 200 polyfunkčných projektov s celkovou prenajímateľnou plochou viac ako 5 miliónov m2, s hodnotou aktív takmer 13 miliárd eur a vo svojom odvetví získala viac ako 200 ocenení. Spoločnosť Multi v súčasnosti spravuje viac ako 80 nehnuteľností po celej Európe a každý rok privíta viac ako 400 miliónov zákazníkov, ktorí vo viac ako 6 000 obchodoch, reštauráciách a zariadeniach na trávenie voľného času minú približne 4 miliardy eur. Spoločnosť Multi ponúka celé spektrum služieb vrátane aktívnej správy majetku a nehnuteľností, prevádzky nákupných centier, rekonštrukcie a renovácie, prenájmu, právnych služieb a dodržiavania súladu s nariadeniami a legislatívou. Vďaka dôkladnej znalosti maloobchodu, investorov, návštevníkov a miestnych trhov spoločnosť Multi chráni a zvyšuje hodnotu majetku v každej fáze rozvoja. Široké finančné, obchodné a technické odborné znalosti spoločnosti Multi nám umožnili v priebehu rokov prekonať výkonnostný benchmark v našom odvetví z hľadiska obsadenosti, čistého príjmu z prenájmu a najmodernejších marketingových postupov. Spoločnosť Multi je aktívna v 13 krajinách: v Holandsku, kde má sídlo, Belgicku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Lotyšsku, Poľsku, Portugalsku, na Slovensku, v Španielsku, Švajčiarsku, Turecku a na Ukrajine. Viac na:

Nitra 5. mája (OTS) - Počas prvého májového víkendu sa najlepší šípkari Slovenska stretnú na najprestížnejšom domácom podujatí, ktorého by sa malo zúčastniť okolo 300 hráčov v kategóriách žien, mužov a juniorov. Organizátori pozývajú širokú verejnosť, aby prišla povzbudiť hráčov, súboje na vrcholnej úrovni sú totiž zárukou napínavej atmosféry.Foto:Šípkarsky šport už dávno nie je len zábavou v baroch či pohostinstvách. Kým v podnikoch sa väčšinou triafa softovými (plastovými) šípkami do elektronických terčov, na súťažiach hrajú profesionáli so steelovými (kovovými). Do sveta sa rozšírila hra so steelovými šípkami predovšetkým z Veľkej Británie a v poslednom období zažíva rozmach aj na Slovensku. ",” konštatuje František Šulc zo Združenia šípkarskych organizácií.t,“ dodáva František Šulc. So steelovými šípkami začínajú trénovať už deti vo veku 8 rokov v akadémiách popri kluboch a šport si užívajú aj mnohí seniori.Foto:Stovky najlepších šípkarov si však zmerajú sily na Gambrinus majstrovstvách Slovenska v steelových šípkach, ktoré budú počas prvého májového víkendu v Nitre. ",“ približuje domáci šampionát František Šulc. Dodáva, že Slovensko síce zatiaľ nemá šípkarov na svetovej úrovni, v kategórii juniorov sa však objavili talenty, ku ktorým patrí Matej Čverha či Dominik Kočík. Obaja sa predstavia na majstrovstvách Slovenska v Nitre.“ uviedla Lucie Moravcová, Center manager OC MAX Nitra.