Nitra zdolala Handlovú 79:78 v 28. kole, Slovan vyhral v Lučenci
O miestenku medzi najlepšou osmičkou stále bojuje aj Spišská Nová Ves, ktorá však v sobotu podľahla Svitu 77:83 po predĺžení.
Autor TASR
Bratislava 7. marca (TASR) - Basketbalisti Nitra Blue Wings zdolali v zápase 28. kola Tipos SBL Handlovú tesne 79:78. V tabuľke im patrí druhé miesto za Levicami, zatiaľ čo ôsma Handlová je na poslednej priečke zaručujúcej účasť v play off.
O miestenku medzi najlepšou osmičkou stále bojuje aj Spišská Nová Ves, ktorá však v sobotu podľahla Svitu 77:83 po predĺžení. Priebežné štvrtý Slovan Bratislava vyhral na palubovke Lučenca 95:90 a pripísal si tretí triumf za sebou.
Tipos SBL - 28. kolo:
Spišskí Rytieri - Iskra Svit 77:83pp (37:44)
najviac bodov: Hill a Stevanovič (15 doskokov) po 21, Kenney 16 (13 doskokov) - Yap 19, Jackson a Matušek po 14, 520 divákov
Nitra Blue Wings - MBK Baník Handlová 79:78 (41:37)
najviac bodov: Jones 23, Horvath 19 (10 doskokov), Ragland 16 - Mc Laughlin 20, Jackson 18, Henson 12, 250 divákov
BKM Mimel Lučenec - BC Slovan Bratislava 90:95 (38:43)
najviac bodov: Siládi 20, Boone 18 (10 asistencií), Willett a Smith (11 doskokov) po 16 - Howard 23 (10 doskokov), Pavelka 18, Pot 14, 456 divákov
