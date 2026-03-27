Nitra zdolala Michalovce 5:3 v 5. štvrťfinále, v sérii 3:2
Autor TASR,aktualizované
Nitra 27. marca (TASR) - Hokejisti Nitry zvíťazili v piatom stretnutí štvrťfinále Tipsport ligy nad HK Dukla Michalovce 5:3 a v sérii hranej na štyri víťazné zápasy vedú 3:2. Víťaz základnej časti môže spečatiť svoj postup do semifinále v nedeľu na ľade Michaloviec.
Nitrania si počas celej série lámu hlavu s elitným útokom Michaloviec. Kanadské trio Jake Virtanen, Jordan Martel a Marc-Olivier Roy úradovalo pod Zoborom hneď po 29 sekundách hry. Martel našiel presnou prihrávkou Virtanena a ten milimetrovo vymietol horný roh bránky Jaspera Patrikainena. Vyrovnať dokázal v ôsmej minúte Dmitrij Kostenko. V prostrednej časti padlo až päť gólov, keď najskôr Virtanen druhýkrát skóroval, ale na opačnej strane zareagoval Robby Jackson. V polovici zápasu hosťujúci Peter Lichanec krosčekom zasiahol do tváre Filipa Bajteka a dostal trest do konca duelu. Nitrania pretavili päťminútovú presilovku na dva góly, keď sa presadili Ondrej Molnár a Josh Passolt. Napriek tomu hostia nepoľavili a drámu zariadil v 34. minúte obranca Jakub Meliško. „Líšky“ skúsili v závere tretieho dejstva hru bez brankára, v nej však iba inkasovali z hokejky Sebastiána Čederleho a doma budú zachraňovať ich pokračovanie sezóny.
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Ivan Švarný, asistent trénera Nitry: „Opäť veľmi vyrovnaný zápas s dobrým koncom pre nás. Trochu ma štve naša päťminútová presilovka, kde sme urobili dva hlúpe fauly a sami sme sa dostali do nevýhodnej situácie. Som veľmi rád, že chalani nadviazali na štvrtý zápas z Michaloviec, dali do toho bojovnosť, srdce. Na konci sme mali šťastie pri góle do prázdnej bránky, keď to vyzeralo, že puk pôjde mimo, ale našiel si cestu. To bola odmena za super výkon.“
Erik Čaládi, tréner Michaloviec: „Myslím si, že sme hrali najlepší zápas z tých troch, ktoré sme tu odohrali. Škoda toho päťminútového oslabenia, dostali sme tam dva góly, jeden sme strelili v stave 4 na 4. Bola to škoda, lebo Nitra odskočila na dva góly a potom to je s nim ťažké doháňať. Ja som hrdý na chalanov, ako makali a chceli tento zápas zvládnuť.“
Tipsport liga - play off
štvrťfinále - 5. zápas:
HK Nitra - HK Dukla Michalovce 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)
Góly: 8. Kostenko (Stacha, Čederle), 30. Jackson (Chrenko), 31. Molnár (Paulovič, Passolt), 32. Passolt (Krištof, Čederle), 60. Čederle – 1. Virtanen (Martel), 27. Virtanen (Lichanec, Kubka), 34. Meliško (Roy, Virtanen). Rozhodcovia: Snášel, Žák - Stanzel, Knižka, vylúčení: 7:5 na 2 min., navyše: Lichanec (Dukla) 5+DKZ za krosček, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 3427 divákov.
Nitra: Patrikainen – Mezei, Osburn, Bača, Graham, Stacha, Kostenko, Vitaloš – Passolt, Krištof, Paulovič – Molnár, Chrenko, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Buček, Hrnka, Bajtek
Michalovce: Michalovce: Durný – Welsh, Marcinko, Bindulis, Meliško, Serrti, Kubka, Stahoň – Virtanen, Roy, Martel – Spodniak, Kytnár, Matta – Fominych, Šmida, Bartánus – Hrabčák, Lichanec, Varga
/stav série: 3:2/
