Nitra zdolala Slovan 5:3 a vynútila si šiesty zápas
Už po 45 sekundách poslal domácich do vedenia Robby Jackson a do prestávky Nitra viedla po góloch Tomáša Chrenka a Mateja Pauloviča už 3:0.
Nitra 26. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra odvrátili koniec sezóny v piatom stretnutí finálovej série proti HC Slovan Bratislava. „Corgoni“ zdolali „belasých“ 5:3, v sérii znížili na 2:3 na zápasy a vynútili si šiesty duel na ľade súpera.
Nitrania mali nôž na krku v boji titul. Zdalo sa, že predčasný koniec sezóny rezolútne odvrátili výkonom v prvej tretine. Už po 45 sekundách poslal domácich do vedenia Robby Jackson a do prestávky Nitra viedla po góloch Tomáša Chrenka a Mateja Pauloviča už 3:0. „Corgoni“ mohli uzavrieť duel pri vylúčení Samuela Takáča, ktorý dohral za krosček do tváre Artura Turanského. Nitre sa to nepodarilo a hostia zápas zdramatizovali presnými zásahmi Tomáša Královiča a Liama Pecarara, vďaka čomu sa dostali späť do stretnutia. Psychologická výhoda bola tak pred tretím dejstvom na strane „belasých“. Do bránky Nitry sa v záverečnej dvadsaťminútovke postavil Šichabudtin Gadžiev namiesto Dylana Fergusona. Dvadsaťjedenročný mladík svoj tím vôbec nepodržal a po piatich minútach na ľade inkasoval vyrovnávajúci gól na 3:3 medzi betóny po nahodení Ryana Dmowského. Nitriansky brankár inkasoval aj v 56. minúte, keď puk dotlačil za jeho chrbát hosťujúci kapitán Tomáš Marcinko. Nitrania si však vzali trénerskú výzvu a hlavní arbitri po porade s videorozhodcom gól neuznali pre kontakt útočiaceho hráča s brankárom.
Nitra dostala jedinečnú šancu rozhodnúť duel dve a pol minúty pred koncom. Hosťujúci útočník Dominik Jendek dostal trest za seknutie Michala Krištofa a domáci mali k dispozícii početnú výhodu. V nej dotlačil puk do siete Jakub Lacka a vzkriesil Nitru, ktorej triumf poistil gólom do prázdnej bránky Paulovič.
