Nitra zdolala Slovan v 5. zápase 4:1 a vyrovnala stav série

štvrté finále Kaufland play off TEL:

HK Nitra - HC Slovan Bratislava 4:1 (1:0, 2:0, 1:0)



Góly: 2. Hrnka (Holešinský, Bajtek), 26. Hrnka (Raskob, Baláž), 40. Buček (Baláž, Nemec), 50. Buncis (Buček, Nemec) - 56. Takáč (Sersen). Rozhodovali: Stano, Korba – Stanzel, Bogdaň, vylúčení: 4:11 na 2 min, navyše Múčka (Nitra), Yogan a Windsor (obaja Slovan) 5+DKZ za bitku, Sukeľ (Slovan) 5+DKZ za vrazenie na mantinel, Beluš (Slovan) 5+DKZ za úder hlavou, Krivošík 10 min za nešportové správanie, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3600 divákov.



/stav série: 2:2/



Nitra: O´Connor (58. Honzík) – Nemec, Mezei, Raskob, Švarný, Bodák, Vitaloš, Rais – Krivošík, Buncis, Buček – Varga, Rockwood, Holešinský – Baláž, Hrnka, Tvrdoň – Sýkora, Bajtek, Múčka – Drábek



Slovan: Windsor - Golian, MacKenzie, Gachulinec, Sersen, Valach, Maier, Beňo - Haščák, Rapuzzi, Yogan - Gašpar, Harris, Takáč - Chalupa, Kytnár, Sukeľ - Belluš, Bezák, Šotek - Lukošík



Hrnka je spokojný s výkonom i výsledkom: "Boli sme súdržnejší"

Nitra 27. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra triumfovali v stredajšom štvrtom finálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy na domácom ľade nad Slovanom Bratislava 4:1 a vyrovnali stav série na 2:2. Piaty duel je na programe v piatok o 18.30 h v Bratislave.Na víťazstve "corgoňov" sa najvýraznejšie podieľal útočník Tomáš Hrnka, autor dvoch gólov.Domáci hrali už v druhej minúte presilovú hru a po krížnej prihrávke Holešinského cez bránkovisko ich poslal do vedenia Hrnka. Hra bola potom vyrovnaná, na šancu sa čakalo až do 9. minúty. Nitra hrala druhú presilovú hru v zápase a Windsor musel riešiť nebezpečné strely Raskoba i Tvrdoňa. V početnej prevahe hrali potom aj hostia a ich obrovskú šancu zmaril O´Connor, keď zblízka zlikvidoval strelu Rapuzziho. Záver tretiny patril Nitre, keď veľké šance v presilovke nepremenili Krivošík a Bajtek, ešte pred nimi mohol po chybe Windsora skórovať Baláž.V druhej tretine mal prvú veľkú šancu Slovan, ale O´Connor predviedol výborný zákrok. Potom sa opäť hralo prevažne medzi modrými čiarami, až kým prišla 26. minúta. Hrnka si nakorčuľoval do pásma, poslal strelu švihom k pravej žŕdke a strelil svoj druhý gól v zápase. Slovan sa pokúšal streliť kontaktný gól, ale narážal na dobrú obranu súpera, Bratislavčanom chýbalo v útoku aj viac kreativity. Blízko ku gól bol Sersen, ale spomedzi kruhov nemieril presne, potom udreli domáci po tretí raz. Buček dostal prihrávku pred bránku a nezadržateľne skóroval.Skvelý vstup do tretej tretiny priniesol domácim štvrtý gól. Buncis zasunul puk pod pravý betón Windsora a definitívne zlomil odpor Slovana. Nitrania sa potom viezli na pozitívnej emócii, vypredaná aréna ich hnala dopredu a Slovan už nemal na obrat šancu. Dokázal však streliť aspoň čestný gól zásluhou Takáča päť minút pred koncom. Tri minúty pred koncom odvolal tréner Slovana z bránky Windsora, v dlhej power play však zaujala len bitka Yogana s Múčkom. Šarvátka sa strhla ešte aj po záverečnom hvizde.Hokejisti HK Nitra triumfovali v stredajšom štvrtom finálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy nad Slovanom Bratislava po najlepšom výkone v sérii. Stredajší zápas sa však nezaobišiel bez emócií, ktoré vyvrcholili v závere duelu.Tréner Slovana Andrej Podkonický nebol spokojný najmä s disciplínou svojich zverencov:Záver zápasu spestrili bitky, predtým mal ešte Podkonický kontroverziu s generálnym manažérom Nitry Tomášom Chrenkom.vyjadril sa tréner Slovana.Nitrania boli spokojní nielen s výsledkom, ale najmä s výkonom. Autor dvoch gólov Tomáš Hrnka k zápasu povedal: