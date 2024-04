Nitra zdolala Spišskú Novú Ves, ujala sa vedenia vo finálovej sérii

finále play off Tipos extraligy – prvý zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Spišská Nová Ves – HK Nitra 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)



Góly: 22. Valach (Myklucha), 52. Žiak (Burgess, Nellis) – 14. Hrnka (Cotton, Buček), 18. Buček (Gill, Cotton), 42. Newell. Rozhodovali: Štefik, Žák – Knižka, Stanzel, vylúčení: 3:4 na 2 min, navyše: Hrnka - Nellis obaja 5+DKZ za bitku presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4300 divákov (vypredané).



/stav série: 0:1/







Spišská Nová Ves: Surák – Merežko, Romaňák, Ališauskas, Žiak, Valach, Groch – Rapáč, Nellis, Archambault – Bakoš, Kerbashian, Majdan – Burgess, Bortňák, Drábek – Džugan, Myklucha, Vandas – Zöld



Nitra: Aittokallio – Cotton, Mezei, Bača, Kousa, Stacha, Gajdoš, Kodhaj – Bajtek, Gill, Buček – Newell, Bubela, Jackson – Lacka, Čederle, Okoličány – Bačo, Hrnka, Vitáloš



Spišská Nová Ves 19. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v prvom finálovom stretnutí play off Tipos extraligy na ľade HK Spišská Nová Ves 3:2. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0 na zápasy. Druhý duel je na programe už v sobotu 20. apríla opäť v Spišskej Novej Vsi.Spišiaci si vytvorili prvú šancu v 8. minúte, Kerbashian však zblízka neprekonal Aittokallia. V polovici prvej tretiny zahrozili aj hostia, Bubela dvakrát za sebou trafil konštrukciu bránky. Nitra potom dostala šancu hrať presilovú hru, síce ju nevyužila, ale tesne po nej sa presadil Hrnka. Hostia zvýšili v 18. minúte, keď už počas početnej výhody Gill našiel krížnou prihrávkou Bučeka, ktorý prekonal Suráka. Domáci odpovedali už po 105 sekundách druhej časti, Valach od modrej čiary zamieril presne do ľavého horného rohu Aittokalliovej brány. V 42. minúte sa Nitra dostala späť do dvojgólového náskoku, keď Newell prekvapil Suráka. Spišiakov vrátil do hry Žiak, ktorý dosiahol len tretí presný zásah v sezóne. Domáci sa snažili v závere vyrovnať, odvolali brankára, ale tretíkrát sa im nepodarilo dostať puk za Aittokallia. Na konci duelu prišlo ešte k bitke medzi Nellisom a Hrnkom.