Nedela 10. máj 2026Meniny má Viktória
Nitra zdolala v 5. zápase Myjavu 3:0 a vybojovala si bronz

Na archívnej snímke Michal Kilian (Nitra), Michal Ščeba, Ján Tarabus, Peter Barták (všetci Prešov) počas zápasu 12. kola volejbalovej Niké Extraligy mužov VK MIRAD UNIPO Prešov - VK Slávia SPU Nitra v Prešove 21. decembra 2024. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Autor TASR
Nitra 10. mája (TASR) - Volejbalisti VK Slávia SPU Nitra si v Niké extralige vybojovali bronzové medaily. V rozhodujúcom piatom dueli o 3. miesto zdolali Myjavu 3:0 a celú sériu vyhrali 3:2 na zápasy.



play off Niké extraligy volejbalistov

o 3. miesto - piaty zápas /na 3 víťazstvá/:

VK Slávia SPU Nitra - TJ Spartak Myjava 3:0 (23, 18, 20)

100 minút, rozhodovali: Mokrý a Malík, 456 divákov.

/konečný stav série: 3:2, bronz získala Nitra/
