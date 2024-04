Nitra zdolala v šiestom zápase Michalovce a postúpila do finále

semifinále play off Tipos extraligy – šiesty zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Nitra - HK Dukla Ingema Michalovce 4:3 po predĺžení (0:0, 2:0, 1:3 - 1:0)



Góly: 24. Jackson (Kousa, Gajdoš), 32. Newell (Jakcson, Bubela), 56. Jackson (Buček), 68. Čederle (Lacka) - 52. Daugavinš (Suja, Santos), 57. Newton (Daugavinš, Bindulis), 60. Bindulis (Newton). Rozhodovali: Orolin, Žák - Bogdaň, Stanzel, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 3600 divákov.



/konečný stav série: 4:2, Nitra postúpila do finále/



Nitra: Aittokallio – Cotton, Mezei, Bača, Kousa, Stacha, Gajdoš, Fatul – Bajtek, Gill, Buček – Newell, Bubela, Jackson – Lacka, Čederle, Okoličány – Bačo, Hrnka, Pobežal



Michalovce: Škorvánek – Michalčin, Bindulis, Bodák, Suja, Drgoň, Macejko, Jasečko – Daugavinš, Newton, Santos – Puliš, Wilkins, M. Valach – Kabáč, Buc, Vašaš – Fedor, Solenský, A. Varga

Nitra 13. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra sa stali prvými finalistami play off Tipos extraligy 2023/24. "" zdolali v sobotňajšom šiestom stretnutí HK Dukla Ingema Michalovce 4:3 po predĺžení a v sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Nitrania si zahrajú šieste finále v histórii najvyššej slovenskej súťaže. V boji o titul sa stretnú s lepším z dvojice HK Spišská Nová Ves a HC Košice, pričom Spišiaci vedú 3:2 na zápasy.Po bezgólovej úvodnej časti strelili dôležitý prvý gól zápasu domáci. V 24. minúte si všimol dieru v defenzíve hostí rozohrávajúci Kousa a prienikovou prihrávkou našiel Jacskona. Ten v samostatnom úniku mieril medzi nohy Škorvánka a poslal "" do vedenia. Jackson mal výrazný podiel aj na druhom presnom zásahu, keď z rohu ihriska našiel pred bránkou Newella, ten si rutinérsky položil Škorvánka a zvýšil na rozdiel dvoch gólov. Michalovčania museli v tretej časti všetko vrhnúť do útoku, no čas im veľmi rýchlo ubiehal a v prvej desaťminútovke sa nedokázali dostať do výraznejšej príležitosti. Vypracovali si ju až v 52. minúte a hneď z toho bol kontaktný gól. Strelu Suju ešte zastavilo brvno, no puk v bránkovisku spadol priamo pod nohy Daugavinša - 2:1. Nitrania však dokázali reagovať a v 56. minúte ich znovu poslal do dvojgólového vedenia Jackson. Americký útočník mohol o pár sekúnd skompletizovať hetrik, no bekhendom mieril iba do hrude Škorvánka. Druhý tím základnej časti nezložil zbrane a už o 62 sekúnd opäť znížil Newton. Hostia dokázali využiť momentum a po ofenzívnom nápore sa tešili 49 sekúnd pred záverečnou sirénou z vyrovnávajúceho gólu. Duel poslal do predĺženie strelou od modrej čiary Bindulis. V extračase sa napokon tešili v 68. minúte domáci, keď sa presadil Čederle a rozpútal eufóriu na štadióne pod Zoborom.Nitrania s určitosťou začnú finálovú sériu na ľade súpera. Boje o majstrovský titul sa začnú 19., resp. 20. apríla.