Nitra zdolala Zvolen 5:1, rozhodla skvelou treťou tretinou

Tipos extraliga - 34. kolo:

HK Nitra - HKM Zvolen 5:1 (2:1, 0:0, 3:0)



Góly: 2. Harper (Stacha, Jackson), 7. Buček (Bubela, Gill), 41. Buček (Bubela), 47. Jackson (Gill, Buček), 56. Bača (Okoličány) – 6. Gabor (Csányi, Rauhauser). Rozhodovali: Baluška, Štefik - Valo, Orolin, vylúčení: 2:2 na 2 min, navyše: C. Hults (Zvolen) 5+DKZ za napadnutie, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 2371 divákov



Nitra: Kašík – Cotton, Mezei, Bača, Gajdoš, Vitáloš, Stacha, Fatul – Bubela, Gill, Buček – Harper, Gates, Jackson – Lacka, Čederle, Okoličány – Hrnka, Slovák, Bajtek – Pobežal

Zvolen: Kupsky – Mudrák, C. Hults, Kubka, Rauhauser, Kobolka, Sládok, Čulík – Hecl, M. Hults, Bondra – Marcinek, Langkow, Zuzin – Kolenič, Fekiač, Jelisejevs – Csányi, Gábor, Mucha

Nitra 7. januára (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v nedeľňajšom zápase 34. kola Tipos extraligy nad HKM Zvolen 5:1. "Corgoni" zaznamenali tretí triumf za sebou a v tabuľke sa posunuli na 6. miesto o dva body pred Zvolenčanov.Úvodné dve tretiny príliš hokejovo nenadchli. Dôležitá pre domácich bola prvá časť hry, v ktorej využili streleckú prevahu 14:7. Nitranov poslal do vedenia už po 95 sekundách Stephen Harper. Zvolenčania dokázali v 6. minúte vyrovnať zásluhou Kevina Gabora, no už o 19 sekúnd Nitra opäť viedla po góle Samuela Bučeka. Oku lahodiaca nebola najmä prostredná časť, v ktorej zaujal iba semafor Libora Kašíka pri zakončení Colea Hultsa. Domácim vyšiel vstup do záverečného dejstva, už po ôsmich sekundách sa druhýkrát v stretnutí presadil Buček a triumf Nitry poistili Robby Jackson a Matej Bača.