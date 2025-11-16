< sekcia Šport
Nitra, Žilina aj Slovan v 19. kole prehrali
Zvolen nenatiahol sériu troch výhier, keď prehral na ľade Spišskej Novej Vsi 1:2.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Prvé tri tímy prehrali v nedeľňajšom 19. kole hokejovej Tipsport ligy. Lídri z Nitry podľahli doma Popradu tesne 0:1, no udržali si trojbodový náskok pred Žilinou i Slovanom Bratislava, ich súperi však majú zápas k dobru. Druhí „vlci“ prehrali v Liptovskom Mikuláši a o skóre tretí „belasí“ prehrali doma s Trenčínom 1:4.
„Vojaci“ uspeli po troch prehrách a po tom, čo v sobotu odvolali fínskeho trénera Tommiho Hämäläinena, ktorého dočasne nahradili športový manažér Mário Bližňák spoločne s trénermi Brankom Radivojevičom, Pavlom Mihálikom a Petrom Sojčíkom. Zvolen nenatiahol sériu troch výhier, keď prehral na ľade Spišskej Novej Vsi 1:2. Posedný Prešov prehral v derby v Košiciach vysoko 1:6.
Tipsport liga - 19. kolo:
HC Košice - HC Prešov 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Góly: 16. Havrila (Lunter), 17. Dachnovskyj (Chovan), 30. Krivošík (Petráš, Kvietok), 39. Rosandič (Bučko, Lunter), 42. Rosandič (Lunter, Havrila), 56. Lunter (Rosandič) - 43. Chalupa (Suja, Jokeľ). Rozhodcovia: Novák, Krajčík - Bezák, Knižka, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0.
Košice: Lackovič - Rosandič, Bučko, Dachnovskyj, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Mitro - Petráš, Krivošík, Mikúš - Rogoň, Havrila, Lunter - Plochotnik, Chovan, Jellúš - Liščinský, Linet, Kvietok
Prešov: Vyletelka - Kozák, Ullman, Nátny, MacDougall, Brejčák, Hain - Avtsin, Rapuzzi, Giľák - Valigura, Rockwood, Fejes - Jokeľ, Suja, Chalupa - Blaško, Paločko, Bačo
HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Góly: 3. Laferriere (Rapáč, Giroux), 9. Turanský (Rapáč) - 56. Macek. Rozhodcovia: Hronský, Crman - Hajnik, Staššák, vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0.
Spišská Nová Ves: Godla - Romaňák, Zajac, Žiak, Ališauskas, Barcík, Tychonick, Groch - Laferriere, Giroux, Rapáč - Števuliak, Viedenský, Stas - Džugan, Drábek, Turanský - Vartovník, Bortňák, Belluš
Zvolen: Kantor - Brejčák, Valach, Beňo, Wesley, Pišoja, Fairbrother, Matula, Kowalczyk - Macek, Šramaty, Marcinek - Kudrna, Cassels, Jääskeläinen - Hecl, Fekiač, Zuzin - Kukos, Faith, Lunter
HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 41. O'Connor (Pecararo, Takáč) - 10. D. Hudec (J. Mikuš, Šiška), 30. Šiška (Bezúch), 45. Šiška, 57. D. Hudec (Krajč). Rozhodcovia: Kocúr, Rojík - Jedlička, Gegáň, vylúčení: 0:5 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:2, 5981 divákov.
Slovan: Kiviaho - Maier, O'Connor, Bačik, Acolatse, Fabuš, Královič, Ličko - Takáč, Peterek, R. Varga - Dmowski, Bondra, Pecararo - Jendek, Solenský, Petriska - Kukumberg, Géci, Lupták - Šimun
Trenčín: Junca - J. Mikuš, Goljer, Laurenčík, Drgoň, Starosta, Hatala, M. Hrenák - Bellerive, Varone, Dudáš - Ahl, Vitolinš, Descheneau - Lapšanský, Šiška, Bezúch - D. Hudec, Krajč, Krajčovič - Maruna
HK Dukla Michalovce - HC MONACObet Banská Bystrica 5:3 (2:1, 3:1, 0:1)
Góly: 5. Welsh (Roy), 10. Michnáč (Meliško, Lichanec), 29. Safaralejev, 33. Meliško, 36. Virtanen - 1. Faith (Myklucha, Jasenec), 32. Faith, 46. Kabáč. Rozhodcovia: Snášel ml., Orolin - Tichý, Durmis, vylúčení: 4:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.
Michalovce: Glosár - Welsh, Marcinko, Bindulis, Kubka, Meliško, Macejko - Spodniak, Roy, Martel - Virtanen, Kytnár, Michnáč - Fominych, Svitana, Safaralejev - Varga, Lichanec, Bartánus
B. Bystrica: Vitols - Žabka, Lucas, Michalčin, Lee, Zeleňák, Česánek, Stránský - Faith, Myklucha, Jasenec - Šoltés, Messner, Kukuča - Kabáč, Zigo, Valach - Matoušek, Gron, Čunderlík
HK 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Góly: 6. Nespala (Vankúš, Šandor), 11. Flood (Cormier, Fekiač), 29. Fekiač (Tritt) - 5. Kolenič (Korczak, Ranford). Rozhodcovia: Baluška, Výleta - Tvrdoň, Šoltés, vylúčení: 7:2, presilovky a oslabenia: 0:0.
Mikuláš: Houser - Robertson, Lalík, Flood, Fekiač, Kotvan, Bíly - Záborský, Uhrík, Réway - Sukeľ, Cormier, Ferkodič - Ibragimov, Tritt, Vojtech - Nespala, Vankúš, Šandor
Žilina: Lacouvée - Jakubík, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, Diakov, Holenda, Dúbravík - Ranford, Korczak, Kolenič - Mucha, Šmída, Kosmačuk - Dej, Baláž, Juščák - Koyš, Galamboš, Vašaš
HK Nitra - HK Poprad 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Gól: 13. Sproul (Výhonský, Török). Rozhodcovia: Goga, Klejna – Kacej, Frimmel, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0.
Nitra: Patrikainen – Osburn, Mezei, Kostenko, Carmichael, Vitaloš, Stacha, Kalman – Paulovič, Krištof, Passolt – Jackson, Chrenko, Nemec – Lacka, Čederle, Molnár – Hrnka, Bubela, Bajtek - Kováč
Poprad: Parks – Sproul, Lefebvre, Bodák, Malina, Fereta, Nemčík – Calof, Cracknell, Bjalončík – Török, Suchý, Výhonský – Šotek, Urbánek, Nauš – Stanček, Kundrik, Majdan
Tabuľka po 19. kole:
1. Nitra 19 12 2 1 4 62:42 41
2. Žilina 18 11 2 1 4 62:44 38
3. Slovan Bratislava 18 8 6 2 2 71:54 38
4. Košice 19 9 1 5 4 64:45 34
5. Banská Bystrica 19 9 2 2 6 67:50 33
6. Liptovský Mikuláš 19 6 3 4 6 60:65 28
7. Zvolen 19 6 3 3 7 62:56 27
8. Spišská Nová Ves 19 7 1 1 10 43:58 24
9. Trenčín 19 5 2 4 8 41:51 23
10. Michalovce 19 5 2 1 11 52:68 20
11. Poprad 19 5 1 2 11 51:62 19
12. Prešov 19 4 1 0 14 40:80 14
