Nitra získala fínskeho brankára Aittokallia, skončil útočník Griffin

Nitra 13. novembra (TASR) - Fínsky hokejový brankár Sami Aittokallio sa stal hráčom HK Nitra. Z nitrianskeho kádra naopak odišiel americký útočník Lincoln Griffin, s ktorým sa vedenie klubu dohodlo na ukončení spolupráce. Klub informoval o zmenách v kádri na oficiálnej stránke.



Pre 31-ročného Aittokallia pôjde o prvé pôsobisko v slovenskej extralige. Jeho hokejovú vizitku zdobia najmä dva štarty v NHL v drese Colorada Avalanche. "Pôvodne sme mali v pláne doplniť brankársky post až pred play off, ale keď sa otvorila šanca na získanie brankára Aittokallia, rozhodli sme sa ju využiť. Do ďalšej fázy sezóny tak počítame s trojicou brankárov Libor Kašík, Aittokallio a Juraj Beržinec," povedal športový manažér Tomáš Chrenko. Avalanche draftovali Aittokallia v roku 2010 zo 107. miesta a v ich organizácii pôsobil do návratu do Európy v roku 2015. Následne pôsobil najmä v elitnej fínskej súťaži, sezónu 2017/2018 absolvoval v Sparte Praha. V uplynulých dvoch ročníkoch hral v nemeckej DEL, v prebiehajúcej sezóne 2023/2024 odchytal jeden zápas za fínsky klub JYP Jyväskylä.



Po príchode Aittokallia sa počet legionárov v nitrianskom tíme nezmení, keďže klub súčasne informoval aj o ukončení spolupráce s obrancom Griffinom. Nitra, do ktorej prišiel v lete 2023, bola pre neho prvé európske pôsobisko. V slovenskej extralige stihol odohrať 12 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal gól, asistenciu a päť mínusových bodov.