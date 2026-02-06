< sekcia Šport
Nitra zvíťazila na ľade HC Slovan 4:1 a je na čele tabuľky
Úvodné dejstvo šlágra prvého s druhým prinieslo množstvo šancí.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v šlágri 45. kola Tipsport ligy na ľade HC Slovan Bratislava 4:1. „Corgoni“ uspeli vo štvrtom stretnutí za sebou a získali post priebežného lídra tabuľky. „Belasí“ prehrali tretí duel v sérii, na Nitru strácajú dva body, no majú zápas k dobru. Nitrania zdolali Slovan v piatom zo šiestich vzájomných meraní síl v prebiehajúcom ročníku.
Úvodné dejstvo šlágra prvého s druhým prinieslo množstvo šancí. Na domácej strane mal viacero príležitostí Eduard Šimun, za hostí mohli skórovať v únikoch Jakub Lacka aj obranca Martin Vitaloš. V prostrednej časti bola hra z oboch strán opatrnejšia, no padol v nej gól. Po úniku sa bekhendovým blafákom presadil Josh Passolt. Domáci cítili krivdu v 53. minúte, keď Ján Petriska natlačil do vlastného brankára Robbyho Jacksona, ale putoval na trestnú lavicu za nedovolené bránenie. Zdalo sa, že je rozhodnuté po tom, čo presilovku využil strelou z prvej Sebastián Čederle. Domáci ešte dokázali znížiť na rozdiel gólu zásluhou Liama Pecarara. V závere sa však vlastnou nedisciplinovanosťou obrali o možnosť vyrovnať.
Tipsport liga - 45. kolo:
HC Slovan Bratislava - HK Nitra 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Góly: 54. Pecararo (Petriska, Acolatse) - 38. Passolt (Hrnka, Kováč), 53. Čederle (Krištof, Osburn), 59. Paulovič (Krištof, Osburn), 60. Lawrence. Rozhodcovia: Stano, Žák – Hajnik, Durmis, vylúčenia: 7:4 na 2 min., presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 7548 divákov.
Slovan: Kiviaho – Acolatse, Bačik, Královič, Zeleňák, O'Connor, Maier, Ličko – Varga, Marcinko, Bondra – Pecararo, Elson, Dmowski – Bakoš, Peterek, Šimun – Petriska, Jendek, Lupták
Nitra: Ferguson – Osburn, Mezei, Graham, Carmichael, Vitaloš, Stacha, Kalman – Paulovič, Krištof, Passolt – Jackson, Chrenko, Lawrence – Lacka, Čederle, Molnár – Kováč, Hrnka, Bajtek - Csányi
