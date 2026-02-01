< sekcia Šport
Nitra zvíťazila nad Žilinou 2:0
Bezgólový stav vydržal pod Zoborom až do 35. minúty, keď ho zlomil obranca Adam Kalman, ktorý poslal Nitru do vedenia.
Autor TASR,aktualizované
Nitra 1. februára (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v nedeľňajšom súboji 44. kola Tipsport ligy na domácom ľade nad Vlkmi Žilina 2:0. Po tretej výhre za sebou skresali z náskoku vedúceho Slovana Bratislava, za lídrom tabuľky zaostávajú už len o bod, „belasí“ však majú zápas k dobru. Žilina utrpela štvrtú prehru v sérii a klesla na piatu priečku.
Bezgólový stav vydržal pod Zoborom až do 35. minúty, keď ho zlomil obranca Adam Kalman, ktorý poslal Nitru do vedenia. Domáci zvýšili náskok v 45. minúte, obranca „vlkov“ Marek Korenčík urobil chybu v rozohrávke, nabil Tomášovi Hrnkovi a ten upravil na 2:0. Hostia v závere odvolali brankára, ale zápas sa im už nepodarilo zdramatizovať. Oporou „corgoňov“ bol brankár Jasper Patrikainen, ktorý si pripísal piate čisté konto v sezóne.
Tipsport liga - 44. kolo:
HK Nitra - Vlci Žilina 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 35. Kalman (Graham, Kováč), 45. Hrnka. Rozhodovali: Crman, Snášel - Kacej, Hercog, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2934 divákov.
HK Nitra: Patrikainen - Mezei, Osburn, Carmichael, Graham, Stacha, Vitaloš, Kalman, Csányi - Passolt, Krištof, Paulovič - Lawrence, Chrenko, Jackson - Molnár, Čederle, Lacka - Bajtek, Hrnka, Kováč
Vlci Žilina: LaCouvée - Pobežal, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, O. Kotvan, Holenda - Ranford, Korczak, Baláž - Koyš, Walega, Vašaš - Tkáč, Galamboš, Kolenič - Mucha, R. Dej, Juščák
Hlasy trénerov /zdroj: TASR/:
Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Sme radi, že sme zápas zvládli za tri body. Hralo sa vo veľmi dobrej úrovni, Žilina hrala dobrý, rýchly hokej. Nechceme hrať zápasy len cez šikovné ruky, hokej je v súčasnosti taký, že sa nedá hrať bez fyzickej hry. Teraz nám to pomáha, aby sme potom mohli hrať kreatívny hokej. Keď hráme dobré súboje, tak si vytvárame priestor. Vždy sa kreativita otvorí až potom, nie naopak.“
Milan Bartovič, tréner Žiliny: „Videli sme vynikajúci a rýchly zápas z oboch strán. Chýbala nám produktivita, to si musíme povedať na rovinu. Dostávame sa do šancí, ale nepremieňame ich. Dostali sme dosť lacné góly. Tímu však nemôžem nič vytknúť, je to odmakané, sme po zápase zodratí, ale bez bodu a dokonca bez gólu. To je to, na čom musíme zapracovať. Momentálne nám nepadajú góly, ako by sme potrebovali. Musíme sa viac tlačiť do bránky.“
