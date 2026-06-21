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Nitra zvíťazila v súboji o 3. miesto nad Přerovom 48:28
Pred takmer 800 divákmi mali domáci pomalší rozbeh, prvá štvrtina totiž priniesla vyrovnaný stav 7:7.
Autor TASR
Nitra 21. júna (TASR) - Hráči Nitra Knights zvíťazili v záverečnom kole českej Snapbacks ligy v americkom futbale, v priamom súboji o tretie miesto zdolali Přerov Mammoths jednoznačne 48:28.
Pred takmer 800 divákmi mali domáci pomalší rozbeh, prvá štvrtina totiž priniesla vyrovnaný stav 7:7. Tri touchdowny v druhej a tretej časti ale napokon rozhodli o tom, že lepšie zvládla duel o tretie miesto Nitra. „Klobúk dole pred Přerovom, každým rokom sa zlepšuje. Vedeli sme, že sa majú šancu dostať na tretie miesto, preto bolo potrebné sa na nich pripraviť. Chcem pochváliť trénerov, ktorí nás veľmi dobre pripravili. Bolo potrebné hrať svoju hru. V ofenzívnej lajne je skvelá chémia a výborná komunikácia, vedeli sme, čo je potrebné proti ním hrať. Skvelo to fungovalo,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii hráč Nitry Roderik Šubovič.
„Rytieri“ zakončili tohtoročnú základnú časť s bilanciou siedmich víťazstiev a troch prehier. V semifinále si zmerajú sily so Znojmom Knights, tento duel je predbežne na programe v nedeľu 5. júla o 17.50 h na trávniku súpera. V základnej časti Nitrania s týmto tímom prehrali 13:28. „Ak takto budeme hrať a tento tím bude takto fungovať, tak verím, že sa dostaneme do Czech Bowlu a vyhráme ho doma,“ vyhlásil Šubovič. Vyvrcholenie celého ročníka, finálový súboj - Tipsport Czech Bowl XXXIII, sa uskutoční 19. júla v Nitre.
Pred takmer 800 divákmi mali domáci pomalší rozbeh, prvá štvrtina totiž priniesla vyrovnaný stav 7:7. Tri touchdowny v druhej a tretej časti ale napokon rozhodli o tom, že lepšie zvládla duel o tretie miesto Nitra. „Klobúk dole pred Přerovom, každým rokom sa zlepšuje. Vedeli sme, že sa majú šancu dostať na tretie miesto, preto bolo potrebné sa na nich pripraviť. Chcem pochváliť trénerov, ktorí nás veľmi dobre pripravili. Bolo potrebné hrať svoju hru. V ofenzívnej lajne je skvelá chémia a výborná komunikácia, vedeli sme, čo je potrebné proti ním hrať. Skvelo to fungovalo,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii hráč Nitry Roderik Šubovič.
„Rytieri“ zakončili tohtoročnú základnú časť s bilanciou siedmich víťazstiev a troch prehier. V semifinále si zmerajú sily so Znojmom Knights, tento duel je predbežne na programe v nedeľu 5. júla o 17.50 h na trávniku súpera. V základnej časti Nitrania s týmto tímom prehrali 13:28. „Ak takto budeme hrať a tento tím bude takto fungovať, tak verím, že sa dostaneme do Czech Bowlu a vyhráme ho doma,“ vyhlásil Šubovič. Vyvrcholenie celého ročníka, finálový súboj - Tipsport Czech Bowl XXXIII, sa uskutoční 19. júla v Nitre.
Snapbacks liga - 13. kolo:
Nitra Knights - Přerov Mammoths 48:28, Pilsen Patriots - Vysočina Gladiators 0:52, Znojmo Knights - Brno Sígrs 42:10
Nitra Knights - Přerov Mammoths 48:28, Pilsen Patriots - Vysočina Gladiators 0:52, Znojmo Knights - Brno Sígrs 42:10