Nitra zvládla derby proti Monarchs tretíkrát za sebou

Bratislava 1. apríla (TASR) - Tretíkrát za sebou sa derby slovenských tímov v českej lige amerického futbalu stalo korisťou Nitry Knights. V súboji 2. kola súťaže zdolali bratislavského rivala St. Nicolaus Monarchs na jeho ihrisku 34:31. Duel sledovalo takmer 750 divákov.



Do zápasu vstúpila lepšie Nitra, ktorá si v prvej štvrtine vytvorila náskok 10:0. Po druhej štvrtine svietilo na tabuli skóre 17:20 v neprospech Monarchs, ktorí však dokázali otočiť skóre na 24:20. Cenný triumf si však napokon pripísali hostia.



“V mimoriadne dôležitom divíznom zápase, respektíve v najväčšom ligovom derby proti Bratislava Monarchs, sme spravili veľa chýb, no zároveň sme ukázali, že sa vieme zomknúť a dokázať hrať ako tím. Táto skutočnosť sa ukázala ako zlomový aspekt zápasu. Napriek tomu, že hra ešte nebola taká, ako sme si ju predstavovali, tak sme stále držali kontrolu nad zápasom. Veľmi dôležité bolo, že sme dokázali v kľúčových momentoch zápasu zabrať a dotiahnuť ho do víťazného konca. Chceli by sme sa poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí nás prišli povzbudiť do Bratislavy. Ich podpora nám veľmi pomohla. Teraz sa ideme pripraviť na ďalší zápas, v ktorom sa po dlhom čakaní predstavíme pred domácim publikom,” uviedol Gorazd Lazorík z Nitry Knights.



Oba slovenské tímy majú po dvoch kolách bilanciu jedno víťazstvo a jedna prehra. Nitra nastúpi najbližšie 7. apríla v prvom domácom zápase pod Zoborom proti tímu Přerov Mammoths, Monarchs sa predstavia 14. apríla doma proti Znojmo Knights.