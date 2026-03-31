< sekcia Šport
Nitra zvládla siedmy zápas s Michalovcami 5:1 a je v semifinále
Michalovce sa z 10. miesta snažili vyradiť v play off víťaza základnej časti, vlani sa rovnaký kúsok podaril Zvolenu, keď vyradil Spišskú Novú Ves.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nitra 31. marca (TASR) - Hokejisti Nitry zvíťazili v siedmom štvrťfinálovom zápase play off Tipsport ligy nad Duklou Michalovce 5:1 a v sérii triumfovali 4:3. V semifinále ich čaká HK Poprad, prvé zápasy sú na programe v piatok a sobotu 3. resp. 4. apríla v Nitre. Druhú dvojicu tvoria Slovan Bratislava a HC Košice, prvé dva zápasy sa odohrajú v Bratislave v nedeľu a pondelok 5. resp. 6. apríla.
Michalovce sa z 10. miesta snažili vyradiť v play off víťaza základnej časti, vlani sa rovnaký kúsok podaril Zvolenu, keď vyradil Spišskú Novú Ves. V siedmom zápase však už Dukle chýbala energia, domácim navyše pomohol rýchly gól Čederleho už po 30 sekundách. V prvej tretine ešte zvýšil na 2:0 Hrnka a hostia sa len ťažko dostávali do šancí. Tie najväčšie mali v presilovke, ale Nitru podržal brankár Gadžiev. V druhej tretine prekonal Durného aj Lawrence a domáci si už triumf a následný postup nenechali vziať ani napriek presnému zásahu Roya. Krátko na to totiž potvrdil rezultát Okoličány a po ňom do prázdnej bránky aj Lacka.
Semifinále play off Tipsport ligy odštartuje 3. apríla zápasom HK Nitra - HK Poprad. Obaja sa stretnú v Nitre aj o deň neskôr, potom sa začne aj séria Slovana s Košicami. Hrať sa bude na štyri víťazstvá a finalistov spoznáme najneskôr 16. apríla.
program semifinále Nitra - Poprad /časy budú známe neskôr/:
1. zápas 3. apríla
HK Nitra - HK Poprad
2. zápas 4. apríla
HK Nitra - HK Poprad
3. zápas 7. apríla
HK Poprad - HK Nitra
4. zápas 8. apríla
HK Poprad - HK Nitra
prípadný 5. zápas 11. apríla
HK Nitra - HK Poprad
prípadný 6. zápas 13. apríla
HK Poprad - HK Nitra
prípadný 7. zápas 15. apríla
HK Nitra - HK Poprad
program semifinále Slovan Bratislava - Košice:
1. zápas 5. apríla
HC Slovan Bratislava - HC Košice
2. zápas 6. apríla
HC Slovan Bratislava - HC Košice
3. zápas 9. apríla
HC Košice - HC Slovan Bratislava
4. zápas 10. apríla
HC Košice - HC Slovan Bratislava
prípadný 5. zápas 12. apríla
HC Slovan Bratislava - HC Košice
prípadný 6. zápas 14. apríla
HC Košice - HC Slovan Bratislava
prípadný 7. zápas 16. apríla
HC Slovan Bratislava - HC Košice
Michalovce sa z 10. miesta snažili vyradiť v play off víťaza základnej časti, vlani sa rovnaký kúsok podaril Zvolenu, keď vyradil Spišskú Novú Ves. V siedmom zápase však už Dukle chýbala energia, domácim navyše pomohol rýchly gól Čederleho už po 30 sekundách. V prvej tretine ešte zvýšil na 2:0 Hrnka a hostia sa len ťažko dostávali do šancí. Tie najväčšie mali v presilovke, ale Nitru podržal brankár Gadžiev. V druhej tretine prekonal Durného aj Lawrence a domáci si už triumf a následný postup nenechali vziať ani napriek presnému zásahu Roya. Krátko na to totiž potvrdil rezultát Okoličány a po ňom do prázdnej bránky aj Lacka.
7. zápas štvrťfinále play off:
HK Nitra - HK Dukla Michalovce 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Góly: 1. Čederle (Lacka, Osburn), 5. Hrnka (Buček, Lawrence), 38. Lawrence (Graham, Buček), 50. Okoličány (Čederle, Lacka) - 48. Roy (Meliško, Virtanen), 58. Lacka (Čederle). Rozhodcovia: Crman, Štefik – Kacej, Gegáň, vylúčení: 5:5, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3495 divákov.
Nitra: Gadžiev – Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Turanský – Paulovič, Krištof, Buček – Lawrence, Chrenko, Passolt – Lacka, Čederle, Okoličány – Jackson, Hrnka, Molnár
Michalovce: Durný – Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Kubka, Serrti, Stripai, Rimko – Martel, Roy, Virtanen – Fominych, Kytnár, Spodniak – Bartánus, Šmida, Stahoň – Matta, Lichanec, Hrabčák
/konečný stav série 4:3, Nitra postúpila do semifinále/
HK Nitra - HK Dukla Michalovce 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Góly: 1. Čederle (Lacka, Osburn), 5. Hrnka (Buček, Lawrence), 38. Lawrence (Graham, Buček), 50. Okoličány (Čederle, Lacka) - 48. Roy (Meliško, Virtanen), 58. Lacka (Čederle). Rozhodcovia: Crman, Štefik – Kacej, Gegáň, vylúčení: 5:5, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3495 divákov.
Nitra: Gadžiev – Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Turanský – Paulovič, Krištof, Buček – Lawrence, Chrenko, Passolt – Lacka, Čederle, Okoličány – Jackson, Hrnka, Molnár
Michalovce: Durný – Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Kubka, Serrti, Stripai, Rimko – Martel, Roy, Virtanen – Fominych, Kytnár, Spodniak – Bartánus, Šmida, Stahoň – Matta, Lichanec, Hrabčák
hlasy po zápase /zdroj TASR/:
Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Siedmy zápas je vždy náročný. Nikdy človek nevie, ako sa to bude vyvíjať. Má to svoje špecifiká, ako jednotliví hráči alebo mužstvá zareagujú na daný vývoj. Ja si myslím, že sme ho zvládli veľmi dobre. Dovolím si povedať, že od začiatku až do konca. Samozrejme treba dať kredit súperovi, hral v tej sérii výborne. Ale dnes sme boli podľa mňa veľmi dobrí v defenzíve a padli nám góly, čo predtým nebolo. Predtým sme sa veľmi natrápili na gól, nedokázali sme nikdy súperovi odskočiť na viac gólov. Ale dnes sme to zlomili na našu stranu. Výborne nám zahrala Čederleho lajna, ktorá dnes odrobila kus roboty a do ničoho súpera nepustila. Navyše bola produktívna. Sme radi, že sme to zvládli.“
Erik Čaládi, tréner Michaloviec: „Mali sme veľmi zlý vstup do zápasu, predtým sme tie začiatky mali lepšie. A dnes sme hneď v prvom striedaní dostali gól, potom v piatej minúte v oslabení druhý. Zápas mal taký obraz ako aj zvyšné predtým. Nitra bola na puku silnejšia, my sme sa snažili hrať náš hokej, ale nešli nám nohy a chýbala nám šťava. Bojovali sme, potom sme dostali na 3:0. Nitra má obrovskú ofenzívnu silu a dnes to potvrdila.“
Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Siedmy zápas je vždy náročný. Nikdy človek nevie, ako sa to bude vyvíjať. Má to svoje špecifiká, ako jednotliví hráči alebo mužstvá zareagujú na daný vývoj. Ja si myslím, že sme ho zvládli veľmi dobre. Dovolím si povedať, že od začiatku až do konca. Samozrejme treba dať kredit súperovi, hral v tej sérii výborne. Ale dnes sme boli podľa mňa veľmi dobrí v defenzíve a padli nám góly, čo predtým nebolo. Predtým sme sa veľmi natrápili na gól, nedokázali sme nikdy súperovi odskočiť na viac gólov. Ale dnes sme to zlomili na našu stranu. Výborne nám zahrala Čederleho lajna, ktorá dnes odrobila kus roboty a do ničoho súpera nepustila. Navyše bola produktívna. Sme radi, že sme to zvládli.“
Erik Čaládi, tréner Michaloviec: „Mali sme veľmi zlý vstup do zápasu, predtým sme tie začiatky mali lepšie. A dnes sme hneď v prvom striedaní dostali gól, potom v piatej minúte v oslabení druhý. Zápas mal taký obraz ako aj zvyšné predtým. Nitra bola na puku silnejšia, my sme sa snažili hrať náš hokej, ale nešli nám nohy a chýbala nám šťava. Bojovali sme, potom sme dostali na 3:0. Nitra má obrovskú ofenzívnu silu a dnes to potvrdila.“
/konečný stav série 4:3, Nitra postúpila do semifinále/
Semifinále play off sa začne v piatok v Nitre
Semifinále play off Tipsport ligy odštartuje 3. apríla zápasom HK Nitra - HK Poprad. Obaja sa stretnú v Nitre aj o deň neskôr, potom sa začne aj séria Slovana s Košicami. Hrať sa bude na štyri víťazstvá a finalistov spoznáme najneskôr 16. apríla.
program semifinále Nitra - Poprad /časy budú známe neskôr/:
1. zápas 3. apríla
HK Nitra - HK Poprad
2. zápas 4. apríla
HK Nitra - HK Poprad
3. zápas 7. apríla
HK Poprad - HK Nitra
4. zápas 8. apríla
HK Poprad - HK Nitra
prípadný 5. zápas 11. apríla
HK Nitra - HK Poprad
prípadný 6. zápas 13. apríla
HK Poprad - HK Nitra
prípadný 7. zápas 15. apríla
HK Nitra - HK Poprad
program semifinále Slovan Bratislava - Košice:
1. zápas 5. apríla
HC Slovan Bratislava - HC Košice
2. zápas 6. apríla
HC Slovan Bratislava - HC Košice
3. zápas 9. apríla
HC Košice - HC Slovan Bratislava
4. zápas 10. apríla
HC Košice - HC Slovan Bratislava
prípadný 5. zápas 12. apríla
HC Slovan Bratislava - HC Košice
prípadný 6. zápas 14. apríla
HC Košice - HC Slovan Bratislava
prípadný 7. zápas 16. apríla
HC Slovan Bratislava - HC Košice