Nitrania do reprezentácií na víťaznej vlne, Stacha: Dôležité

Nitra 4. novembra (TASR) - Hokejisti Nitry zamieria na reprezentačnú prestávku so štvorzápasovou víťaznou sériou. "Corgoňom" sa ju podarilo natiahnuť v nedeľňajšom krajskom derby Tipos extraligy proti Novým Zámkom (5:2). Na víťazstve domácich sa podieľal dvoma gólmi 18-ročný útočník Tomáš Pobežal, ktorý cestuje s reprezentáciou do 20 rokov na turnaj do Fínska. Jeho spoluhráč z defenzívy Marko Stacha spoločne s útočníkom Samuelom Bučekom sa predstavia v A-tíme na Nemeckom pohári.



Pobežal patrí od úvodu sezóny medzi najlepších hráčov mužstva spod Zobora. Po dvoch presných zásahoch do siete Novozámčanov už má na konte osem gólov, pričom viac nastrieľal zo slovenských hráčov iba Šimon Petráš z HC Košice (9). "Mňa veľmi teší, že sa mi osobne darí. V prvom rade som však rád, že sa darí tímu. Ideme si užiť repre pauzu, teda ako kto, keďže ja aj s trénerom Ivanom Švarným cestujeme do Fínska a Marko so Samom do Nemecka," uviedol Pobežal, ktorý patrí medzi najväčšie slovenské nádeje smerom k budúcoročnému draftu NHL.



Na reprezentačnú nôtu sa naladil pozitívne aj Stacha. Dvadsaťdvaročný stabilný člen nitrianskej defenzívy bol v nedeľu azda najčastejšie v súbojoch s najnebezpečnejším hráčom hostí Nickom Ritchiem. Proti útočníkovi s 519 štartami v zámorskej NHL sa mu darilo, keď viackrát dokázal 28-ročného Kanaďana odzbrojiť od puku čistým zákrokom. "Vždy je to špeciálna výzva hrať proti takým hráčom a o to viac ma to baví ísť s nimi do súbojov. Musíte nad rozmýšľať trochu inak, keďže je to veľmi silný hráč. Išiel som do toho viac s rozumom a som rád, že sa mi s ním súboje darili," povedal Stacha.



Do štatistík si pripísal bod v troch z uplynulých štyroch zápasov. V nedeľu bol strojcom víťazného presného zásahu z hokejky Robbyho Jacksona, keď v 42. minúte zatiahol puk do útočného pásma hostí a bekhendovou prihrávkou našiel v druhej vlne korčuľujúceho amerického útočníka. "Videl som, že tam prichádza a bola to ťažká situácia na bekhend. Vedel som však, že tam niekde bude a som rád, že zostal v tej pozícii a padol z toho gól. Vždy je dôležité ísť do reprezentačnej prestávky v čo najlepšom nastavení a som rád, že sa nám podarilo urobiť minisériu a verím, že po prestávke budeme pokračovať na Slovane," dodal Stacha, ktorý nezamieri do výberu trénera Craiga Ramsayho ako úplný nováčik, keďže za A-tím odohral v predošlej sezóne tri stretnutia.