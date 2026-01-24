Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nitrania podľahli Komárnu a zaznamenali prvú prehru v ligovom ročníku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nitrania majú na konte 32 bodov, o štyri viac ako druhý TJ Spartak Myjava.

Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Volejbalisti VK SLÁVIA SPU Nitra zaznamenali prvú prehru v prebiehajúcom ročníku Niké extraligy. Líder tabuľky podľahol v sobotnom šlágri 13. kola na domácej palubovke tímu RIEKER UJS Komárno 1:3. Nitrania majú na konte 32 bodov, o štyri viac ako druhý TJ Spartak Myjava.



Niké extraliga - 13. kolo:

VK MIRAD UNIPO Prešov - TJ Spartak Myjava 2:3 (17, 17, -19, -20, -16)

116 minút, rozhodovali: Höger a Soták, 210 divákov



ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - HIT MTF Trnava 3:0 (16, 21, 13)

72 minút, rozhodovali: Jurlov - Niklová, 129 divákov



VK Slovan Bratislava - TJ Slávia Svidník 3:0 (22, 18, 19)

67 minút, rozhodovali: Dovičovič a Toman, 120 divákov



VK SLÁVIA SPU Nitra - RIEKER UJS Komárno 1:3 (19, -15, -18, -23)

114 minút, rozhodovali: Schimpl, Juráček, 450 divákov








