< sekcia Šport
Nitrania podľahli Komárnu a zaznamenali prvú prehru v ligovom ročníku
Nitrania majú na konte 32 bodov, o štyri viac ako druhý TJ Spartak Myjava.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Volejbalisti VK SLÁVIA SPU Nitra zaznamenali prvú prehru v prebiehajúcom ročníku Niké extraligy. Líder tabuľky podľahol v sobotnom šlágri 13. kola na domácej palubovke tímu RIEKER UJS Komárno 1:3. Nitrania majú na konte 32 bodov, o štyri viac ako druhý TJ Spartak Myjava.
Niké extraliga - 13. kolo:
VK MIRAD UNIPO Prešov - TJ Spartak Myjava 2:3 (17, 17, -19, -20, -16)
116 minút, rozhodovali: Höger a Soták, 210 divákov
ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - HIT MTF Trnava 3:0 (16, 21, 13)
72 minút, rozhodovali: Jurlov - Niklová, 129 divákov
VK Slovan Bratislava - TJ Slávia Svidník 3:0 (22, 18, 19)
67 minút, rozhodovali: Dovičovič a Toman, 120 divákov
VK SLÁVIA SPU Nitra - RIEKER UJS Komárno 1:3 (19, -15, -18, -23)
114 minút, rozhodovali: Schimpl, Juráček, 450 divákov
Niké extraliga - 13. kolo:
VK MIRAD UNIPO Prešov - TJ Spartak Myjava 2:3 (17, 17, -19, -20, -16)
116 minút, rozhodovali: Höger a Soták, 210 divákov
ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - HIT MTF Trnava 3:0 (16, 21, 13)
72 minút, rozhodovali: Jurlov - Niklová, 129 divákov
VK Slovan Bratislava - TJ Slávia Svidník 3:0 (22, 18, 19)
67 minút, rozhodovali: Dovičovič a Toman, 120 divákov
VK SLÁVIA SPU Nitra - RIEKER UJS Komárno 1:3 (19, -15, -18, -23)
114 minút, rozhodovali: Schimpl, Juráček, 450 divákov